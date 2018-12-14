На фоне смога в Челябинске Росприроднадзор начал проверку объекта «Фортума»

В Челябинске специалисты Росприроднадзора начали проверку на ТЭЦ-2.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе управления Росприроднадзора по Челябинской области, ведомство продолжает проверки на предприятиях областного центра.

«В связи с зафиксированными превышениями предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах Челябинского ЦГМС и на контрольно-расчетных точках предприятий, выявленными в результате проведенных надзорных мероприятий, в рамках административного расследования проводится административный осмотр территории ТЭЦ-2 Филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум» с привлечением лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области для осуществления замеров непосредственно на источниках выбросов загрязняющих веществ», – рассказали в Росприроднадзоре.

Напомним, природоохранное ведомство начало проверки на Челябинских предприятиях 3 декабря, на третий день неблагоприятных метеорологических условий, установившихся в регионе 1 декабря. После того, как 6 декабря в Челябинске были объявлены НМУ второй степени опасности, действия контрольно-надзорных органов еще больше активизировались. Особенно после того, как в городе начали фиксировать превышения предельно допустимых концентраций по целому ряду загрязняющих веществ.

На данный момент ведомство заявило о приостановке действия разрешения на выбросы у четырех предприятий областного центра.

Между тем, по данным синоптиков, НМУ второй степени опасности продлятся в Челябинске, как минимум, до 19 часов сегодня, 14 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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