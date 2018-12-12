На Южном Урале уничтожили три памятника природы (ВИДЕО)

В Челябинской области собираются исключить из реестра памятников природы три объекта. Соответствующий вопрос рассматривался сегодня на заседании комитета по экологии Законодательного собрания региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Могильной скале и геологическом разрезе древних известняков в Усть-Катаве, а также о реликтовом ельнике в Нязепетровском районе. Все три объекта получили статус памятника природы в советское время и были уничтожены отнюдь не естественными природными процессами.

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В ходе обсуждения вскрылись любопытные факты. Так, памятник природы Геологический разрез древнейших известняков (деревня Шубино, Усть-Катав) был образован по решению Челябинского облисполкома для сохранения выходов древнейших горных пород в естественном состоянии. В 2013 году памятник обследовали и обнаружили, что морфообразующий склон разреза (там, где выходили породы) засыпан обрушившимся грунтом из-за активной добычи камня для хозяйственных целей.

Памятник природы Могильная скала был учрежден в октябре 1987 года для сохранения в естественном состоянии скальных обнажений древнейших протерозойских органогенных известняков, а также сообществ растений и животных, обитающих на его территории. В 2013 году оказалось, что рядом расположены очистные сооружения, а прямо на скале стоит ЛЭП. «Испарения и электромагнитное поле обеднили флору и фауну, редкие виды растений и животных, включенных в красные книги различных рангов, не обнаружены», – сообщила первый заместитель министра Яна Куприкова и уточнила, что в 80-х годах, когда скале присвоили статус памятника, хозяйственных объектов – в частности, ЛЭП – рядом не было.

На сегодняшний день высота скалы лишь в отдельных местах превышает 8 м. Не смотря на то, что сложена она органогенными известняками, в которых много отпечатков древних животных и раковин, памятник решили упразднить как не представляющий природоохранного, научного, эстетического, рекреационного значения и не подлежащий восстановлению.

Еще один объект, исключаемый из реестра памятников природы Челябинской области, – реликтовый ельник площадью 100 га в Нязепетровском районе. Челябинский облисполком в октябре 1989 года признал его уникальным участком произрастания высокобонитетных (то есть с высокой потенциальной продуктивностью древостоя) еловых насаждений естественного происхождения в возрасте 100-140 лет.

Но уже в 2012 году в ходе комплексного экологического обследования предполагаемой территории таких деревьев не обнаружено: «Обследованные лесные участки представлены в основном пихтово-еловыми и сосново-пихтово-еловыми насаждениями с преобладанием пород в возрасте не более 30-50 лет с незначительной примесью лиственницы, березы, осины», – сообщила г-жа Куприкова, добавив, что все реликтовые ели были вырублены в ходе санитарных рубок, так как деревья были поражены короедами и другими вредителями.

Правда, этой территории повезло больше, чем двум предыдущим, – после лишения статуса памятника ее собираются включить в состав лесопаркового пояса Нязепетровска, то есть хозяйственная деятельность на данном участке будет хоть как-то ограничена.

Представитель Минэкологии пояснила, что, несмотря на статус памятников природы, никто эти три объекта на самом деле не охранял

Обследовать объекты для последующего определения границ памятников начали лишь в 2012 году, тут-то и выяснилось, что охранять уже нечего. И вопрос снова отложили, а занялись им лишь сейчас, потому что до 2019 года регионы должны завершить работу по уточнению статуса особо охраняемых природных территорий. Повторно объекты обследовать не собираются – что там изменилось за последние 5-6 лет, никого не интересует.

Отметим, что при обсуждении исчезновения реликтового ельника, депутаты обеспокоились судьбой челябинских лесов, тоже имеющих статус памятника природы . Яна Куприкова заверила, что городским лесам ничего не угрожают – их систематически обследуют и проводят санитарные рубки. Однако депутат Михаил Махов, сославшись на лесников, с которыми он лично беседовал, заявил, что ни городской, ни Каштакский бор до сих пор не обследованы. Куприкова возражать ему не стала.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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