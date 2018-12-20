Танцы на останках: южноуральские депутаты предложили значительно сократить список памятников природы

Южноуральские депутаты заявили, что большинство памятников природы следует лишить их статуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Законодательное собрание Челябинской области одобрило исключение из реестра памятников природы региона Могильной скалы, Геологического разреза древних известняков в Усть-Катаве, а также о реликтового ельника в Нязепетровском районе.

Проект постановления депутатам представил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. «Это не просто как бы наша выдумка какая-то. Были проведены экспертные исследования натурные, которые показали, что, например, Могильная скала... По результатам обследования, Могильная скала расположена в городе Усть-Катаве. На ней установлены опоры линий высоковольтных электропередач. Постоянное электромагнитное облучение способствует обеднению растительного и животного мира, произрастающих и обитающих на Магнитной скале. Редкие виды растений и животных всех категорий Красной книги отсутствуют. Тем самым, природный объект утратил природоохранный, научный, культурный, эстетический потенциал. И не подлежит восстановлению, – бодро заявил чиновник. – Так я могу сказать вам о всех трех представленных памятниках природы».

И закончил, слегка пританцовывая: «Прошу принять проект постановления Законодательного собрания Челябинской области об упразднении этих памятников природы».

Бодрости у министра несколько поубавилось, когда вопросы начали задавать оппозиционные депутаты. Возможно, все дело в том, что г-н Лихачев плохо подготовился к выступлению. Так, чиновник вдруг заявил, что «на Магнитной скале поставлена высоковольтная линия электропередач еще до того, как она были признана памятником природы». Между тем, неделю назад, выступая на комитете ЗСЧО по экологии, его заместитель Яна Куприкова прямо заявила: когда Могильной скале присвоили статус памятника природы, хозяйственных объектов, – в частности, ЛЭП – рядом не было.

Разнятся у шефа с подчиненной и представления о причинах разрушения Геологического разреза древних известняков в Усть-Катаве. Г-н Лихачев заявил, что памятник пришел в негодность «естественным путем». Тогда как г-жа Куприкова заявляла неделю назад, что морфообразующий склон разреза (там, где выходили породы) засыпан обрушившимся грунтом из-за активной добычи камня для хозяйственных целей.

Наконец, на выручку министру бросились представители «партии власти». Так, Александр Федоров (председатель совета директоров ЧТПЗ). Напомнил, что в ходе предварительных обсуждений минэкологии приняло предложение депутатов провести ревизию всех памятников природы. «Потому что 90% памятников природы приняты постановлением еще облисполкома, Советского Союза – государства, которого не существует, – вдруг заявил видный промышленник. – И большинство памятников уже давно пришли в негодность».

В принципе, понятно, что г-н Федоров хотел бы забыть, что всем своим состоянием (которое Forbs в 2017 году оценивал в 679 миллионов рублей) он обязан как раз промышленному объекту, построенному в том самом «несуществующем» государстве.

Но странно, что он, являясь депутатом Законодательного собрания одного из субъектов Российской Федерации – правопреемницы СССР, использует приемы членов сейма какой-нибудь прибалтийской республики, обосновывающих свои территориальные претензии к России зачастую именно «несуществованием» Советского Союза. «Лежат булыжники около дороги. Обозвали памятником природы. Кто там им нужен около Миасса?!» – не унимался капиталист.

Поддержал коллегу еще один «видный промышленник» – владелец холдинга «Южуралзолото ГК» и угледобычи в Кемеровской области, а по совместительству – председатель комитета экологии Законодательного собрания Челябинской Константин Струков. «Все эти памятники признаны памятниками еще в советское время. Сегодня они никакой ценности не представляют», – начал депутат-олигарх. И казалось поначалу, что речь идет лишь о трех, названных министром экологии. Но Струков продолжил: «Мало того, на их содержание тратится... Ну, 30 миллионов – это приличные деньги. И заходить на эту территорию, даже в случае пожара, происшествия какие-то чрезвычайные – просто нельзя».

И вот тут начинаются вопросы. Дело в том, что 30 миллионов рублей, по словам министра Лихачева, тратится на содержание всех 153 памятников природы Южного Урала. Возможно, председатель комитета экологии ЗСЧО считает, что все полторы сотни памятников природы не представляют никакой ценности?

И, конечно, 30 миллионов рублей на 153 объекта (менее 200 тысяч на каждый) – сумма, кажущаяся неподъемной для олигарха, заработавшего на момент публикации рейтинга

Forbs-2018 750 миллионов долларов. Особенно на фоне согласия потратить 250 тысяч рублей на изготовление значков и книжек для почетных энергетиков и почетных юристов Челябинской области, данного депутатами за час, если не меньше, до обсуждения вопроса о природных памятниках.

И уж совсем непонятна ремарка г-на Струкова о том, что заходить на территорию памятников «просто нельзя» – даже в случае пожара, как добавил он, несколько замешкавшись. Но в мае нынешнего года в тушении пожара на территории памятника природы Санарский бор были задействованы более 300 человек и почти 70 единиц техники. И никто не ставил им палки в колеса.

Другое дело, что, как представитель добывающей промышленности, Константин Струков крайне болезненно воспринимает достаточно сложную (пока) процедуру допуска к недрам с целью их разработки.

В конце концов, Законодательное собрание Челябинской области поддержало предложенный минэкологии проект. А заодно договорилось с чиновниками о тотальной ревизии всех памятников природы на территории региона. На этот раз – не только с привлечением специалистов, но и с активным участием депутатов. Среди которых наверняка будут и лоббисты компаний-недропользователей. Сколько после этого останется памятников природы – можно только гадать. Зато на сэкономленные средства можно будет напечатать еще значков для кого-нибудь почетного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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