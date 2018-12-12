15-летняя челябинка, обидевшись, «упекла» знакомого за решетку на 15 лет

Челябинец, получивший 15 лет «строгача», настаивает на своей невиновности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области, сорокалетний заключенный копейской колонии №6 обратился к правозащитникам за помощью.

Опираясь на слова южноуральца и его матери, в ОНК заявили: житель Челябинска попал в колонию на 15 лет по надуманному обвинению в изнасиловании. «Два с лишним года тому назад жителя Челябинска в Калининском районном суде приговорили к 15-ти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осудили за то, чего никогда не было, как уверяет сам осужденный. То есть, случилась вопиющая судебная ошибка», – сообщили в ОНК, уточнив: человек отбывает наказание по оговору молодой челябинки, которой на тот момент было всего 15 лет.

«Осужденный вот уже несколько лет добивается справедливого вынесения приговора, но его никто не слушает. Так же как не слушают его маму и девушку, проходившую по делу в качестве потерпевшей», – рассказали правозащитники.

По словам осужденного челябинца, более трех лет тому назад он познакомился в интернете с девушкой. В анкете на своей страничке она указала возраст – 18 лет (ему в тот момент было 37). Завязалось знакомство, вылившееся в половой контакт. А потом кавалер и думать забыл о своей интернет-знакомой. Южноуралец счел, что эта единственная встреча ни к чему его не обязывала, так как никаких обещаний он девушке не давал.

Но дама считала иначе, и через некоторое время к мужчине пришла полиция. В

мае 2016 год Калининский районный суд признал бывшего юриста известной челябинской компании виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

«Но факта преступления никто не доказал и обратного доказывать ни один сотрудник государственных органов не хочет. Есть только умышленный оговор», – считают в ОНК .

Через четыре месяца после вступления приговора в законную силу проходившая по делу в качестве потерпевшей девушка призналась, что оговорила челябинца. По ее словам, такое заявление она сделала под давлением сотрудников правоохранительных органов. А также из-за обиды, которую ей нанес интернет-знакомый, бросив ее.

Челябинка написала явку с повинной, которую отправила в областную прокуратуру и областной следственный комитет. «Однако, силовики упорно молчат, отправив человека на 15 лет в колонию», – заявили в ОНК.

В конце прошлого года в эфире одного из федеральных телеканалов юная челябинка на всю страну заявила, что оговорила своего знакомого. «Меня просто никто не слышит, – жалуется она. – Понимаю, что меня за это по голове не погладят, меня ждет, минимум, штраф, а максимум – уголовное наказание. Я уже свыклась с этим, но силовики меня не хотят слушать. Явки с повинной мои не принимают и не берут во внимание». А в прокуратуре, по словам челябинки, ее даже ругают и просят больше не приходить к ним с такими заявлениями.

После выхода той передачи в декабре 2017 года, девушка еще не раз писала явку с повинной. В общей сложности их накопилось уже шесть. Два заявления лежат в областной прокуратуре, два – в следственном комитете Челябинской области, по одному в прокуратуре и следственном отделе СКР по Калининскому району Челябинска, утверждают в ОНК, однако все эти заявления не дают эффекта.

Мать осужденного считает, что ее сын не мог совершить подобного: «Он просто кому-то мешал на работе, и от него решили избавиться таким путем», – настаивает женщина. Впрочем, в следственном комитете не разделяют убежденность женщины и позицию ОНК: «Приговор по этому уголовному делу был подтвержден всеми судебными инстанциями, в том числе Верховным судом Российской Федерации, – заявили в следственном управлении СКР по Челябинской области. – На всех стадиях следствия и судебного разбирательства девушка давала показания об изнасиловании. Что повлияло в дальнейшем на ее позицию, сложно сказать. Единственное, что можем отметить: человек осужден за серию аналогичных преступлений, и этот случай – лишь один из них».

Получить комментарии прокуратуры пока не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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