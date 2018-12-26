Челябинка требует отменить приговор в отношении своего насильника

В Челябинский областной суд поступило заявление от 19-летней челябинки, которая 4 года назад обвинила знакомого мужчину в изнасиловании, а теперь просит отменить его приговор.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году 37-летний юриста известной челябинской компании познакомился в интернете с 18-летней девушкой (возраст был указан на ее страничке в соцсетях). Завязалось знакомство, вылившееся в половой контакт. После этого мужчина не захотел продолжать отношения, считая, что эта единственная встреча ни к чему его не обязывает, так как никаких обещаний он девушке не давал.

Но дама считала иначе, и через некоторое время к мужчине пришла полиция. Оказалось, что девице всего 15 лет, и в мае 2016 год Калининский районный суд признал челябинца виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

«Но факта преступления никто не доказал и обратного доказывать ни один сотрудник государственных органов не хочет. Есть только умышленный оговор», – считают в Общественной наблюдательной комиссии, куда осужденный челябинец обратился в начале текущего месяца.

Через четыре месяца после вступления приговора в законную силу проходившая по делу в качестве потерпевшей девушка призналась, что оговорила челябинца. По ее словам, такое заявление она сделала под давлением сотрудников правоохранительных органов. А также из-за обиды, которую ей нанес интернет-знакомый, бросив ее.

Челябинка написала явку с повинной, которую отправила в областную прокуратуру и областной следственный комитет. Но реакции не последовало.

В следственном управлении СКР по Челябинской области РИА «Новый День» заявили, что мужчина «осужден за серию аналогичных преступлений, и этот случай – лишь один из них». Между тем, главный свидетель обвинения обратилась в Челябинский областной суд, который в свое время рассматривал апелляцию осужденного, но оставил приговор нижестоящей инстанции без изменения.

«У нас произошел сексуальный контакт, который был по моей доброй воле. Я понимала, что совершила дурной поступок. Мне было совестно перед бабушкой, которая воспитывала меня в одиночку» – написала 19-летняя челябинка в заявлении, поясняя, чо она просто обиделась на мужчину, бросившего ее после единственной близости, и оговорила его. После вынесения приговора, она поняла, что совершила ужасный поступок. И рассказала обо всем подруге.

«Новость» пошла гулять по городу. Вскоре о ней узнали местные журналисты. Так челябинка, будучи уже беременной от другого парня, попала на федеральный канал в ток-шоу.

«Даже признание на центральном телевидении и огласка в средствах массовой информации ничего не изменили, – продолжает челябинка в заявлении в областной суд. – Прошел год после передачи, а дело не сдвинулось с «мертвой» точки. Следователи и прокуроры отказываются принимать мое заявление о явке с повинной и заводить новое уголовное дело.

«Сейчас, когда я в совершеннолетнем возрасте, мне почти 20 лет, у меня есть семья и маленький ребенок, я отдаю отчет своим действиям. Мне известно, что я могу понести наказание за оговор человека, за заведомо ложный донос по изнасилованию. Готова нести ответственность за свой поступок».

Автор заявления просит областной суд оказать содействие в отмене вынесенного приговора по вновь открывшимся обстоятельствам и возвратить уголовное дело для повторного расследования.

Челябинск, Павел Зварзин

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