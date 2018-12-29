В 2019 году расположение дальних планет выглядит следующим образом. Юпитер в течение всего года будет находиться в знаке Стрельца, а 2 декабря перейдёт к Козерогу. Сатурн уже находится у Козерога и не изменит своего положения до конца года. Уран до 6 марта пребывает у Овна, после чего окажется у Тельца, где тоже сохранит своё положение до конца года. Нептун весь год будет у Рыб, а Плутон – у Козерога.

Юпитер в этом году будет находиться в ретроградной фазе (видимом обратном движении) с 10 апреля по 11 августа, а полный процесс ретроградности, так называемая ретроградная петля, займёт почти весь год: Юпитер войдёт в петлю в январе, а выйдет из неё только в начале ноября.

Поскольку Юпитер – социальная планета, явление ретроградности не окажет сильного воздействия на индивидуальные судьбы людей – оно проявится в общественных процессах. В июле – сентябре сложатся благоприятные условия для воздействия общества на властные структуры для решения накопившихся проблем. Обстоятельства в этот период будут побуждать к проведению социальных преобразований, и общественные структуры, действующие достаточно настойчиво, сумеют сдвинуть дело с мёртвой точки. На это, кроме аспектов Юпитера, указывают аспекты Сатурна, которые проявят себя в августе – октябре. Они говорят о необходимости продемонстрировать упорство, целеустремлённость и затратить значительное количество энергии для достижения цели. И, судя по этим прогнозам, лето и осень 2019 года будут довольно продуктивным периодом.

Если рассматривать этот период в плоскости противостояния интересов общества и официальных структур, то ретроградность Юпитера окажется на пользу обществу, сократив возможности государства и снизив его активность. Но также в этот период будет ощущаться некая заторможенность у населения, что, вероятно, будет даже кстати, поскольку помешает ходу событий стать неконтролируемым и привести в нежелательным результатам.

Во взаимодействии с планетами Юпитер проявит себя слабо и не лучшим образом. В январе он создаст напряжённые аспекты с Нептуном и Марсом. В первой декаде февраля Юпитер образует соединение с Солнцем. В середине июня повторит его. В июле большую часть месяца будет действовать в напряжённом аспекте с Марсом. В августе снова ожидаются напряжённые аспекты с Нептуном и Марсом. В сентябре также напряжённый аспект с Марсом будет действовать в первой половине месяца. В октябре в первой декаде снова проявится соединение Юпитера с Солнцем. В ноябре, в последней декаде, Юпитер образует гармоничный аспект с Ураном, а в декабре – и тоже в последней декаде – гармоничный аспект с Венерой.

Аспекты с Марсом указывают на нежелательность бурной активности и впадения в агрессивность в социальных отношениях, что полностью согласуется со всем сказанным о ретроградном периоде. Соединения с Солнцем говорят о каком-то варианте непротиворечивого взаимодействия общественных и государственных структур. Причём аспекты подразумевают не столько благожелательные, сколько острые и нелицеприятные отношения – что-то вроде сдержанной враждебности. Конец года в проекции Юпитера выглядит как некое движение к улучшению, хотя слишком больших надежд на это возлагать не стоит. Вероятно, здесь имеется в виду результат общественных усилий давления на государство, но он может оказаться лишь временным успехом.

В целом, астрологическая ситуация не способствует проявлению Юпитером своего основного качества – стремления к экспансии, безграничному расширению сферы действия, достижению новых рубежей. Большую часть года Юпитер будет находиться в знаке Стрельца, который создаёт возможности для договорных отношений и совместных действий. Это время коллективной и конструктивной работы, тогда как проявление юпитерианского духа приводит к негативным последствиям в виде высокомерия, пренебрежения к интересам других людей и обществ, и вследствие этого – к расколу в обществе, разрыву отношений, разрушению созданного ранее.

В конце года, как сказано, Юпитер перейдёт к Козерогу, который стремится к наведению порядка, укреплению дисциплины, созданию новых структур, и, видимо, в этот период у общества и власти возникнет консенсус по поводу необходимости упорядочить ситуацию, правда, обе стороны могут понимать это по-разному. Если государство будет действовать только в собственных интересах, то возможности Козерога будут использованы для усиления бюрократизма и укрепления власти. А такой же подход со стороны общества приведёт к разрушению государства ради установления порядков, соответствующих общественным интересам. Поэтому, объективно, существует причина для компромиссного решения и, возможно, в конце года возникнет понимание этого, и произойдёт сближение.

Сатурн – планета, олицетворяющая власть, руководство, государственные структуры. Суть его действий заключается в сдерживании, контроле, сжатии, торможении. Сатурн будет активен практически весь год. В основном он будет взаимодействовать с Нептуном, Марсом и Плутоном, причём их совместная работа будет положительной. Все три вида аспектов при этом указывают на серьёзную, длительную, упорную деятельность, что должно обеспечить высокую продуктивность приложенных усилий.

Сатурн находится в знаке Козерога, и является управляющей планетой Козерога. Сам Козерог также символизирует исполнительную власть, соответственно, прохождение Сатурна по Козерогу имеет отношение, прежде всего, к государству и людям, занимающим руководящие должности. Выше сказано, что основные аспекты планет, связанных с Сатурном, должны обеспечить им успех, однако, он не придёт автоматически. Имеется в виду, что для этого людям придётся действовать так, чтобы соответствовать требованиям Сатурна, а если они не захотят или не смогут этого сделать, то результаты окажутся совсем иными: преимущество окажется на стороне конкурентов (противников).

Сатурн принципиален в отношении к исполнению его требований – его невозможно обмануть или как-то уговорить. Он ценит профессиональные качества, трудолюбие, последовательное, упорное движение к цели. Он игнорирует слова, обещания, намерения, имитацию полезной деятельности, и обращает внимание исключительно на результаты работы. Когда он подводит итоги, он сравнивает полученный результат с должным, и делает вывод. Если итог неудовлетворителен, средства признаются негодными и отбрасываются, заменяются новыми. Соответственно, положительный прогноз будет относиться не к людям, осуществляющим эту деятельность, а только к делу, которое должно быть выполнено. В данном случае (прогнозе) это означает чистку и укрепление государственных структур, внесение различных корректив в их деятельность и развитие государственности.

Ретроградная фаза Сатурна приходится на тот же период, что и у Юпитера – с 30 апреля по 18 сентября. На это время предполагается усиление контроля со стороны государства и активизация различных проверяющих органов. В этот период будут устраняться допущенные ошибки, доделываться заброшенные дела, корректироваться планы, возможно, начнёт проводиться серьёзная реорганизация сферы управления. Однако, скорей всего, крупные мероприятия не будут доведены до конца – не хватит времени в ретрофазе, поэтому работа сначала затянется, а потом остановится. Удастся выполнить только краткосрочную, второстепенную работу. Новая активизация возможна в конце года.

Уран – планета кризисов и обновления, неожиданных событий и происшествий. Под влиянием Урана происходят различные катастрофы в природе и обществе, сенсационные события, такие как неожиданные научные открытия или крупные банкротства, а также войны и политические обострения, и другие проявления агрессии.

Находясь в знаке Овна, Уран создаёт условия для крупных изменений с появлением в жизни разнообразных новшеств – научных, технических, социальных. Но поскольку Уран является планетой коллективных действий, большое значение имеет возможность и фактическое принятие обществом необходимости этих изменений. Уран сдерживает общественные настроения, когда они под влиянием событий стремятся к бурной реакции (чему способствует и Овен), но возникают неосознанно. Чтобы такие настроения всё-таки вырвались на первый план и стали преобладать, нужно особенно благоприятное стечение обстоятельств. Но эпоха Овна в 2019 году заканчивается (6 марта Уран уходит к Тельцу) и, судя по гороскопу, в первые месяцы нового года ничего подобного не произойдёт.

Переход Урана к Тельцу знаменует начало эпохи реформ в экономической, в том числе финансовой, сфере. Но Уран и Телец противоположны в своём отношении к новшествам. Уран пробуждает стремление к пересмотру старых порядков и обновлению жизни, тогда как Телец предпочитает материальные стимулы и объекты, и не склонен доверять идеям. Ему требуется твёрдая почва под ногами, и он стремится остаться там, где стоит. И поскольку в Тельце Уран находится в падении (слаб), его влияние на Тельца окажется малозначительным. Иначе говоря, продвижению вперёд будет мешать привязанность к материальным вещам.

Это заметно по связи Урана с другими планетами. В течение года возникнет лишь небольшое количество значимых аспектов, причём в основном неблагоприятных. До мая влияние Урана будет слабым или вообще ничтожным. Затем, в течение мая-июня, будет действовать напряжённый аспект Урана с Венерой, который обещает крупные негативные события, сопровождаемые финансовыми потерями. В эти месяцы возможны сильные волнения, смена жизненных ориентиров, разнообразные хаотичные действия, которые ни к чему положительному не приведут. После этого до октября Уран никак себя не проявит, а в октябре-ноябре снова образуется тот же напряжённый аспект Урана с Венерой, и произведёт те же последствия. В конце ноября возникнет гармоничный аспект Урана с Юпитером, который несколько сгладит предыдущие негативные эффекты, но в целом по году роль Урана всё равно характеризуется отрицательно. Никаких положительных сдвигов в гороскопе не видно.

Нептун влияет на подсознание человека, усиливает его восприимчивость и проявляет себя через чувства, образы и представления людей. Его воздействие заметней всего в их переживаниях и поведении. Для людей творческих профессий сильное влияние Нептуна означает пробуждение и раскрытие их творческих способностей, и это время наиболее благоприятно для появления новых замыслов и их воплощения. Для большинства людей влияние Нептуна означает раскрепощение подсознания, усиление восприимчивости к искусству, более активную работу психики, интуиции, воображения. В практических действиях люди склонны к поступкам на основе догадок, предположений, чувств, первых впечатлений – к эмоциональному, а не рациональному поведению.

Изучение аспектов Нептуна на 2019 году говорит о том, что этот период для многих окажется непростым и эмоционально насыщенным, причём преобладать будут негативные эмоции. В первые три месяца, в январе-марте, они будут находиться под воздействием аспекта Нептуна с Марсом, который проявит себя в психической неуравновешенности людей, их неверном восприятии событий и своих возможностей по отношению к ним, склонности к недальновидным, непродуманным решениям.

Затем с апреля по сентябрь включительно, они окажутся под влиянием напряжённого аспекта Нептуна с Солнцем. В это время люди будут подвержены иллюзиям и страхам, и, из-за неспособности разобраться в происходящем, возрастёт их неуверенность, они станут подозрительно относиться ко всему и всем, предпринимать действия наугад, что неизбежно приведёт к увеличению числа ошибок. Также у многих появится чувство беспомощности и, в связи с этим, стремление отстраниться от происходящих событий, переждать в стороне период неопределённости.

В период с октября и до конца года преобладающим вновь станет влияние аспекта Нептуна с Марсом, к которому добавится гармоничный аспект Нептуна с Сатурном. В этот период люди попытаются взять ситуацию под контроль – осмыслить происходящее, спрогнозировать будущее и начать каким-то образом планировать свои действия. Результат будет зависеть от их настойчивости и последовательности, но, по крайней мере, некоторый порядок они сумеют навести.

Плутон с февраля по июль включительно будет находиться в соединении с Луной, что означает существенные изменения в ведении хозяйственных дел и имущественном положении. Существующие структуры в это время будут подвергаться трансформации – то есть одновременному разрушению и восстановлению в новом виде. Поскольку преобразования затронут интересы всех, то это будет эмоционально сложный период, когда в обществе значительно возрастёт враждебность и агрессивность.

Но также в этот период будет действовать аспект Плутона с Сатурном, который требует от людей сосредоточенности, концентрации усилий, самодисциплины, поэтому те, кто сможет мобилизовать эти свои качества, сумеют избежать ущерба от действия негативного аспекта, или существенно его уменьшат. Кроме того, это может оказаться удачным периодом для тех, кто сохранит самообладание и направит свои усилия на достижение новых высот. В это время от них потребуется определённая гибкость, умение вести интриги, повышенная осторожность и предусмотрительность, так как впереди их ждёт множество помех и всяческих козней от конкурентов и тайных недоброжелателей.

Затем, с августа и до конца ноября, Плутон ничем существенным проявлять себя не будет – это период затишья. Только в последний месяц 2019 года аспекты Плутона с Сатурном и Луной вновь заработают в полную силу. Соответственно, предыдущие месяцы разумно будет посвятить упрочению своих позиций и подготовке к новому всплеску его активности.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 28.12.18

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