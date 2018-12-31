Одним повезет с деньгами, другим повезет в любви. Гороскоп РИА «Новый День» на 2019 год

В гороскопе на год ситуация рассматривается в общих чертах, без подробностей. Если год определён как благоприятный или, наоборот, неблагоприятный, то это нужно понимать как преимущественную характеристику периода, а не как абсолют. Годовой масштаб обзора не позволяет разглядеть детали внутри каждого месяца, но они есть, и будут раскрыты в последующих ежемесячных гороскопах. Цель годового гороскопа состоит в том, чтобы дать общее представление всего периода, его «вид сверху». Общую для всех знаков характеристику года дать невозможно, так как прогнозы существенно отличаются.

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Овен

У Овнов-мужчин следующий год в профессиональном плане будет в целом неплохим, но некоторые сложности им создаст Сатурн. В январе-феврале и августе-октябре при взаимодействии с Нептуном и Солнцем он образует негативные аспекты, которые повлияют на психологическое состояние Овнов, ухудшая внутренние возможности для продуктивной работы, а также сформируют неблагоприятные внешние обстоятельства. Эти периоды потребуют от Овнов большей концентрации и сосредоточенности в делах и сдержанности при принятии решений. Деловую активность в это время лучше сократить, а главное – не предпринимать самостоятельных шагов: гороскоп негативно оценивает перспективы одиночной работы. В наибольшей степени эти аспекты затронут отношения с далёкими деловыми партнёрами, но также проявятся в семейных делах и при взаимодействии с окружающими. Кроме того, в декабре на сотрудничество с далёкими партнёрами повлияет напряжённый Юпитер, из-за которого контакты с партнёрами окажутся убыточными. Наилучшее время для взаимодействия с ними – период февраль-май. В основной работе затруднения ожидаются в июне-июле и сентябре-октябре. В эти моменты возможны сложности при общении с руководством или посторонними влиятельными людьми, либо проблемы возникнут из-за официальных органов. На первую половину года и последние два месяца прогноз преимущественно благоприятный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как успешные, хотя возможны кратковременные трудности. Ситуация в доме ожидается напряжённой в середине января и начале февраля, в промежуток август-октябрь и в декабре. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятен на промежутки февраль-май и ноябрь-декабрь. Материальное положение в первой половине года относительно благополучное, но с августа ухудшится.

У Овнов-женщин в гороскопе тоже присутствуют аспекты Сатурна с Нептуном, которые проявят себя в промежутки январь-февраль и август-октябрь. В это время обстоятельства будут складываться не в пользу Овнов, и они впадут в пессимистическое настроение. Периоды не подходят для решительных шагов и важных дел. В первую очередь это отразится на сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности и, кроме того, гороскоп не рекомендует в эти промежутки работать в одиночку, принимать самостоятельные решения. Период со второй половины февраля и до июня характеризуется как успешный для обеих указанных сфер деятельности, то же можно сказать о ноябре-декабре, но в середине декабря, из-за негативного Юпитера, лучше ничего серьёзного не предпринимать. В основной работе сложности ожидаются в июне-августе, здесь возможны трудности в отношениях с руководством и коллективом при осуществлении перспективных планов. Причиной станут не действия Овнов, а некие внешние обстоятельства, возможно, работа официальных органов. В октябре интеллектуальные возможности Овнов увеличатся, но это может вызвать проблемы при совместных действиях с коллегами. Это обстоятельство может привести к конфликту с ними в конце ноября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами преимущественно будет успешным, хотя в период август-октябрь работа осложнится, скорей всего, из-за внешних причин. Ситуация в доме в первой половине года будет неустойчивой, а далее в основном благополучной. Прогноз по обустройству личной жизни преимущественно негативный: полностью положительно характеризуется только период апрель-май. Личное материальное положение до августа будет благополучным, а далее ожидаются периодические трудности.

Телец

В гороскопе у Тельцов-мужчин отчётливо видны три промежутка, когда напряжённые аспекты Сатурна с Меркурием и Ураном негативно повлияют на их профессиональную деятельность. Это февраль-март, июнь-июль и конец ноября – начало декабря. Негативный Меркурий будет снижать интеллектуальную работоспособность и осложнит отношения с окружающими, а Уран создаст неблагоприятные условия для обновления методов работы, освоения новой техники, начала нового проекта. Эти периоды не подходят для продуктивной деятельности, деловую активность в это время лучше снизить. Указанные аспекты затронут все виды деятельности. В основной работе сложности ожидаются в конце февраля и первой половине марта, затем в первой половине июля, и далее в конце ноября – начале декабря. Но прогноз на март-июнь и июль-октябрь – остальные месяцы – благоприятен для профессиональной деятельности. В это время будут действовать гармоничные аспекты Нептуна, Урана и Юпитера. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются в те же промежутки, что может указывать на его связь с основной деятельностью. Соответственно, не рекомендуется в это время заниматься важной работой, а также обращаться в официальные органы и юридические организации. Для работы с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов критическими окажутся март, июнь и первая половина декабря. На остальное время прогноз положительный. Ситуация в доме и отношения в семье тоже пострадают от указанных напряжённых аспектов: затруднения ожидаются в феврале-марте, июле и промежутке октябрь-ноябрь. Для обустройства личной жизни не подходят март, июнь и декабрь. Материальное положение преимущественно благополучное – сложности ожидаются только в октябре и ноябре.

У Тельцов-женщин главные проблемы в течение года будут создавать напряжённые аспекты Сатурна с Меркурием и Юпитера с Марсом. Первый из них проявит себя в январе и сентябре и затронет все сферы деятельности, кроме сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Это промежутки, когда у Тельцов возникнут сложности в общении с коллегами, партнёрами и окружающими. В это время лучше не вести деловых переговоров, не обсуждать спорные вопросы, а также желательно избегать конфликтов с руководством. Кроме того, Меркурий негативно повлияет на умственные способности Тельцов, поэтому эти периоды не подходят для проработки сложных планов, проектов и принятия ответственных решений. Аспект Юпитера с Марсом будет действовать в апреле и ноябре. Его действие будет заметно в основной профессиональной деятельности, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в финансовой сфере. В эти моменты Тельцы будут склонны к принятию поспешных решений, а также к отстаиванию своей точки зрения, хотя она окажется неверной. По гороскопу, март, апрель, июнь и декабрь, будут неподходящими месяцами для проявления самостоятельности и одиночной работы. Тельцам нужно будет маневрировать, и с осторожностью выбирать вариант своих действий. В целом по году ситуация будет неустойчивой: периоды благополучной работы будут прерываться промежутками обострения отношений с коллегами и партнёрами, хотя ничего катастрофического не произойдёт. Ситуация в доме и отношения в семье оценивается негативно в марте июне и декабре, и положительно в остальные месяцы. Прогноз по личной жизни, в основном, позитивный, но напряжённые моменты возникнут в апреле, сентябре и ноябре. В материальном плане ситуация неустойчивая: сложными окажутся март, июнь и декабрь.

Близнецы

У Близнецов-мужчин прогноз на следующий год неблагоприятный: астрологический фон сформируется преимущественно напряжёнными аспектами планет, которые будут активны большую часть года. Но одновременно с ними будет действовать Плутон в соединении с Ураном и Нептуном, что делает картину не такой однозначной. Уже сам Плутон подразумевает значительные изменения, а в сочетании с указанными планетами это может означать крупное обновление жизни, в котором значительное место будет занимать использование творческих возможностей Близнецов. Определённо из гороскопа следует, что жизнь Близнецов изменится, что движение в прежнем направлении станет очень трудным или невозможным, и это вызовет у них негативную реакцию, отторжение. Однако никакого выбора, судя по гороскопу, у них не будет, и им придётся менять свой взгляд на ситуацию и искать новые пути. От Близнецов потребуются другие их качества и способности, под влиянием обстоятельств возможна смена вида деятельности, места работы, либо кардинальные изменения на прежней работе: прогноз по основной профессиональной деятельности почти полностью негативный (исключение – май). Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже преимущественно отрицательный: некоторого успеха Близнецы смогут достичь только в феврале-марте и июне. Работа с местными партнёрами будет идти с переменным успехом до сентября (наиболее благоприятный период – июль-август), а с сентября и до конца года прогноз практически полностью отрицательный. Но финансовая деятельность до сентября оценивается преимущественно положительно (потом – тоже негативно), поэтому рекомендуется до наступления осени успеть принять необходимые меры безопасности. Ситуация в доме и отношения в семье прогнозируются как напряжённые, не считая февраля-марта. Для обустройства личной жизни подходят промежутки февраль-март, май и сентябрь-октябрь. Материальное положение в основном напряжённое: положительно оцениваются только периоды февраль-март, июнь, частично июль, и середина октября.

У Близнецов-женщин напряжённых аспектов в гороскопе мало, но основное место в нём занимают соединения Плутона с Нептуном и Ураном. Это указывает на значительные перемены в жизни, которые будут иметь как положительные, так и отрицательные стороны. В профессиональном плане эти изменения доставят много проблем, поэтому гороскоп можно считать преимущественно неблагоприятным, тем не менее, аспекты откроют перед Близнецами новые возможности и будут подталкивать к их использованию, в этом случае итоговая картина окажется совершенно непохожей на существующую. В основной профессиональной деятельности относительно благоприятные условия для работы сохранятся до второй декады июня, а на остальной период гороскоп даёт отрицательный прогноз. Под влиянием Плутона обстоятельства изменятся, и действовать дальше в прежнем направлении станет невозможно. Близнецам придётся искать новый путь. Почти такой же прогноз гороскоп даёт по финансам – дополнительно некоторые успехи будут ещё в конце июня и в сентябре. Однако в целом прогноз на вторую половину года для финансовой сферы отрицательный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет успешным только в ограниченные промежутки времени в феврале-марте и июне, июле. Не следует вдохновляться достигнутыми в это время результатами: прогноз до конца года отрицательный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается в основном положительно – здесь значительные затруднения ожидаются только в сентябре, ноябре и декабре. Ситуация в доме и отношения в семье в течение года, хотя и неустойчивые, но преимущественно благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни в основном негативный: положительно характеризуются только февраль-март, июнь, июль. Материальное положение в основном благополучное, хотя с сентября оно несколько ухудшится.

Рак

В гороскопе у Раков присутствует напряжённый аспект Урана с Сатурном, который будет действовать в промежуток июнь-октябрь и затронет все виды деятельности, кроме сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В это время возникнут некие внешние препятствия, которые продемонстрируют исчерпанность прежних возможностей и потребуют от Раков обновления деятельности – смены направления, вида деятельности или методов работы. Возможны масштабные экономические или политические преобразования, вынуждающие действовать по-новому. Кроме того, в октябре-ноябре Сатурн вступит в соединение с Нептуном, что негативно повлияет на психику Раков, вызовет пессимистическое настроение и упадок сил. Неблагоприятный момент для принятия важных решений. В основной работе первая половина года будет относительно благополучной – здесь только в феврале следует отказаться от рискованных решений, авантюрных шагов. Во второй половине напряжёнными будут периоды июль-август и октябрь-ноябрь. На это время ожидается спад деловой активности, причём нежелательно пытаться его преодолеть вопреки обстоятельствам – Раки в этот момент примут рискованное и ошибочное решение. Точно так же оценивается финансовая деятельность Раков и почти так же – сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Если Раки будут действовать осторожно, то конец года, декабрь, окажется успешным. Работа с местными партнёрами, наоборот, в течение всего года будет идти успешно, а в декабре возникнут сложности. Ситуация в доме и отношения в семье, за исключением мая, благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, кроме февраля и промежутка октябрь-декабрь. Материальное положение тоже благополучное, за исключением февраля и октября-декабря.

У Раков-женщин в профессиональной деятельности не очень удачной будет вторая половина года. В это время на них будут воздействовать напряжённые аспекты Сатурна с Нептуном, Ураном и Солнцем, из-за чего в работе возникнут проблемы в августе и в четвёртом квартале (октябрь-декабрь) – во всех видах деятельности, кроме финансовой сферы. В первой половине года дела будут идти тоже не слишком хорошо, но особых трудностей не возникнет – нужно только в первой декаде февраля не принимать рискованных решений. Для основной профессиональной деятельности наиболее удачными, по гороскопу, будут месяцы: январь, июль, сентябрь. В это время Раки окажутся под влиянием гармоничных аспектов Юпитера, которые помогут им быстро достичь успеха в краткосрочной работе. В остальное время их деятельность будет идти с умеренными трудностями. На период с августа желательно ничего важного не планировать. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами прогнозируется одинаково, и выглядит так же, как прогноз по основной деятельности: трудности ожидаются в феврале, августе и октябре-декабре. Прогноз по финансовой деятельности положительный практически на весь год. Гармоничный аспект Урана с Венерой указывает на новые и неожиданные возможности, а также общую благоприятную обстановку для работы. В целом прогноз на год можно охарактеризовать как умеренно благоприятный, но значительного продвижения в делах не ожидается. Если в этот год планируется начать некий долгосрочный проект, то скорей всего он остановится на начальном этапе, и так и останется до лучших времён. Ситуация в доме и отношения в семье преимущественно напряжённые. Прогноз по обустройству личной жизни тоже скорей отрицательный: положительно оцениваются периоды апрель-май и июнь-сентябрь. Материальное положение благополучное, и только в декабре возможны небольшие затруднения.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на следующий год в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный: до середины октября Львы будут находиться под воздействием напряжённых аспектов Юпитера, а в ноябре на них будет влиять соединение Сатурна с Нептуном. Судя по гороскопу, в течение года Львы будут испытывать иллюзии, приукрашивая положение дел и преувеличивая свои возможности, и из-за этого предпринимать неверные шаги. Настоящих успехов, хотя и кратковременных, можно будет достичь только в январе, марте, во второй половина октября и в декабре. В остальное время им следует отказаться от самостоятельных действий, проявления инициативы, и заниматься коллективной работой, находясь на втором плане. Гороскоп даёт одинаковый прогноз по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, и за весь год только в марте Львы смогут проявить инициативу и свои деловые качества успешно. Поэтому Львам в этом году не следует приниматься за новые, особенно крупные проекты и осуществление долгосрочных планов. В этом случае они сумеют сохранить свои профессиональные позиции и репутацию. Зато состояние дел в финансовой сфере оценивается на весь год положительно. Небольшие сложности возможны только в январе и конце ноября – начале декабря. Вероятно, финансовое благополучие не будет связано непосредственно с деятельностью Львов, но учитывая, что в гороскопе наблюдается множество коротких положительных аспектов Урана, в течение года могут произойти разнообразные неожиданные события. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме конца января и промежутка сентябрь-октябрь. Прогноз по обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное, за исключением первой половины января и начала декабря.

У Львов-женщин следующий год окажется беспокойным. В астрологическом фоне наблюдается большое количество напряжённых аспектов Нептуна с Венерой и Марсом, а также Юпитера с Венерой и Марсом, которые будут действовать на протяжении всего года. Их воздействие негативно отразится на всей деятельности Львов, причём, как ожидается, оно будет довольно интенсивным, а, по контрасту с благополучными периодами, восприниматься разрушительным (хотя и не будет таковым). Это может создавать угнетающее впечатление, что, конечно, повлияет на состояние дел. Львам придётся бороться с нервозностью обстановки и контролировать свои эмоции. Большое количество аспектов Нептуна, кроме того, говорит о том, что Львы окажутся под влиянием иллюзий, и будут неверно оценивать происходящие события. Принимать правильные решения в таком положении будет особенно сложно. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно негативный. Хуже всего оценивается середина года – период с мая по август. В это время на Львов будет влиять аспект Нептуна с Юпитером, создавая ложные перспективы и подсказывая им неверные решения. До и после этого промежутка дела будут идти с переменным успехом. В целом, год не подходит для реализации новой долгосрочной программы или проекта. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами такой же. В финансовой сфере, наоборот, середина года выглядит удачной (с апреля по август), а первая декада и последние 4 месяца оцениваются негативно. Ситуация в доме и отношения в семье до сентября преимущественно благополучные, а далее, до конца года, напряжённые. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением конца января и промежутка сентябрь-октябрь. Материальное положение в промежутке апрель-август благополучное, а в остальное время неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на год в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты Урана, Юпитера, Нептуна и Плутона, и это говорит о хороших возможностях для применения своих способностей и продвижения в работе. Правда, к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами это не относится, так как в период март-октябрь оно будет находиться под влиянием негативных аспектов Сатурна, и в течение этого времени возникнут объективные препятствия на этом направлении. Вероятно, Девам не хватит имеющихся возможностей, средств, но также могут быть срывы договорённостей из-за масштабных экономических преобразований в стране или политических проблем. Ситуация улучшится только в ноябре. Прогноз по выполнению основной работы благоприятен до декабря. В последний месяц года, под влиянием напряжённого аспекта Юпитера с Марсом, Девы отвлекутся в сторону, возможно, на ложную перспективу, и потерпят неудачу. В остальные месяцы работа будет успешной. Наилучший период – март-май. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается как преимущественно успешное. Неудачным будет конец года, декабрь (но сложности начнутся ещё в конце ноября). В финансовой сфере главные проблемы, как ожидается, возникнут в период август-октябрь. В это время следует избегать вовлечения в мошенничество, финансовые авантюры. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме января и декабря. Прогноз по обустройству личной жизни до середины мая положительный, а далее неустойчивый, но скорей отрицательный. Материальное положение благополучное, хотя некоторые трудности возникнут в мае, августе, сентябре и декабре.

У Дев-женщин в астрологическом фоне заметное место занимают напряжённые аспекты Нептуна, Урана и Сатурна. Сильней всего они повлияют на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, особенно в период август-октябрь. В эти три месяца Девы окажутся отвлечены от работы посторонними проблемами (вероятно, семейными), и будут психологически не готовы к ней. Но и в остальные месяцы напряжённые аспекты создадут достаточное количество трудностей, из-за чего Девы не слишком преуспеют в этом направлении. Удачными будут только отдельные операции в феврале-марте, мае-июне, декабре. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами – наилучший в этом году. Кроме первой половины января всё остальное время, согласно гороскопу, Девы будут успешны. Хотя периодически в течение года будут возникать трудности, они не выйдут за рамки повседневной рутины, и Девы с ними справятся. Состояние дел в основной работе определяется необходимостью сотрудничать с партнёрами: там, где это сотрудничество относится к местным, гороскоп демонстрирует успехи, а при взаимодействии с далёкими партнёрами возникают затруднения. Поэтому по основному направлению дела будут идти с переменным успехом. Ситуация станет полностью благоприятной только в декабре. Финансовый прогноз преимущественно положительный. Кратковременные сложности возникнут в январе, марте, октябре и декабре. Наилучший период: июнь-сентябрь. Ситуация в доме и отношения в семье в основном напряжённые: гороскоп оценивает положительно только промежутки февраль-март, июль-август и ноябрь-декабрь. Прогноз по обустройству личной жизни тоже в основном негативный. Благоприятные месяцы: январь, март, сентябрь, декабрь. Материальное положение неудовлетворительное. Кратковременно положение улучшится в феврале, мае и октябре.

Весы

Следующий год у Весов-мужчин в профессиональном плане выглядит относительно благополучным, при этом в астрологическом фоне нет аспектов, указывающих на драматические события и резкие изменения. Только в период август-октябрь на Весы будет воздействовать соединение Сатурна с Ураном, которое создаст сложности при работе с местными деловыми партнёрами: могут возникнуть проблемы в организационной части сотрудничества или технологической, также возможны трудности в контактах с новыми партнёрами при заключении договора и распределении обязанностей. Вероятны сложности при внедрении новых технологий, методов, начале нового совместного дела. На остальные месяцы прогноз положительный, только в конце января – начале февраля, из-за напряжённого аспекта Урана с Меркурием, Весы будут испытывать затруднения при сложной интеллектуальной деятельности, и могут принять неверное решение. В основной работе такое же замечание относится к первой половине февраля, а в целом по году прогноз положительный. Только в декабре следующего года ожидаются трудности в случае попытки реализации новых планов, расширения сферы деловых интересов. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами критическими, по гороскопу, станут февраль, июль и ноябрь. Во всех трёх случаях Весы окажутся под влиянием аспекта Сатурна с Нептуном, который обозначает ситуацию искажённого восприятия реальности, попадания под действие иллюзии, принятия ложного решения. Остальные месяцы будут благополучными. Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением января и первой половины февраля. Ситуация в доме и отношения в семье в основном благополучные: неблагоприятный прогноз относится к февралю, июлю и ноябрю. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, не считая января и промежутка сентябрь-октябрь. Материальное положение в течение года тоже преимущественно благополучное, а проблемы ожидаются в феврале, июле и ноябре.

У Весов-женщин год в принципе будет неплохим, но во второй его половине ожидаются проблемы в финансовой сфере. Со второй половины июня на Весы начнут воздействовать неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном и Нептуном, которые проявят себя в периоды: июнь, август-октябрь, ноябрь. В августе-октябре возможны какие-то проблемы из-за преобразований в работе, например, начатая не вовремя реорганизация производства. В остальные два месяца сложности возникнут из-за неверного представления состояния финансов и общего положения, переоценки или недооценки своих возможностей. В первой половине года трудности ожидаются в конце января и конце февраля – начале марта. От Весов потребуются значительные усилия для решения возникающих задач, и их возможностей может не хватить. Наилучший период для работы с финансами: вторая половина марта – первая половина июня. Прогноз по основной работе положительный, за исключением уже указанного периода август-октябрь. В остальное время гармоничные аспекты планет обеспечат Весам высокую работоспособность и возможность творчества. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – наиболее перспективный в этом году. Гороскоп указывает на значительные успехи в совместной деятельности. Наилучшие периоды для работы: январь-февраль, август и ноябрь. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже оценивается в основном положительно, но при этом ожидаются сложности в феврале, июле и ноябре. Здесь тоже проявит себя негативный Сатурн. Ситуация в доме и отношения в семье оцениваются как благополучные, за исключением конца декабря. Прогноз по обустройству личной жизни в основном благоприятный, сложности возникнут в феврале, июне и ноябре. Материальное положение до мая благополучное, затем оно станет неустойчивым.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне преобладают соединения дальних планет – Плутона, Нептуна, Урана, Сатурна, которые привнесут в их профессиональную деятельность значительное количество неопределённости, что усложнит им работу. Учитывая этот момент и возникающие в связи с этим проблемы, год можно охарактеризовать как скорей неудачный. Во всяком случае, в гороскопе имеется достаточное количество указаний на ожидаемые трудности. При этом основная профессиональная деятельность большую часть года будет идти успешно. Трудности возникнут в период январь-март и ещё в сентябре. В первом случае Скорпионы окажутся под воздействием напряжённого аспекта Урана с Меркурием, который ухудшит их интеллектуальные способности и создаст неблагоприятные условия для расширения сферы деловых интересов. Также в это время возможны неприятные сюрпризы. В сентябре, из-за Венеры, могут возникнуть сложности в деловом общении с коллегами и руководством по поводу неких новшеств, усовершенствований. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный на первую половину года – до середины июля. Соединение Плутона с Ураном указывает на трудности, связанные с вмешательством в работу масштабных внешних факторов, прежде всего экономического характера. От Скорпионов потребуются дополнительные усилия, чтобы приспособится к изменившимся обстоятельствам. Взаимодействие с далёкими партнёрами прогнозируется в основном как неудачное. Благоприятными для работы будут периоды: февраль-март, июнь-июль, сентябрь. Финансовая деятельность оценивается преимущественно положительно, но проблемы возможны в марте, мае, августе и декабре. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, за исключением периода июль-октябрь. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, но возможны затруднения в августе-сентябре. Материальное положение в течение всего года неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин в профессиональном плане год окажется в основном неблагополучным. Астрологический фон будет сформирован негативными аспектами Плутона, которые указывают на масштабные преобразования в жизни, идущие вразрез с желаниями Скорпионов. Внешние факторы будут создавать разнообразные помехи, из-за чего в работе проявится много негативных моментов. От Скорпионов потребуется маневрировать и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на большую часть года отрицательный. Благоприятные условия возникнут только в феврале-марте и мае-июне. В остальные месяца аспект Плутона с Нептуном будет мешать восприятию реальности, создавая иллюзии и подталкивая к неверным решениям. Практически на весь год в работе не рекомендуется проявлять инициативу и действовать самостоятельно, принимая на себя ответственность. Личные деловые качества Скорпионов будут неадекватны обстоятельствам, поэтому выбор решений лучше оставить коллегам. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется отрицательно. Отдельных разовых успехов Скорпионы могут достичь в феврале, марте, июне, сентябре и октябре, но все эти операции не будут иметь продолжения. В сфере финансов до сентября удачными будут только февраль-март и май. На период с сентября и до конца года прогноз положительный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет в основном успешным: некоторые трудности ожидаются в мае, августе и начале декабря. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, за исключением августа и ноября-декабря. Прогноз по обустройству личной жизни в основном положительный, хотя февраль, конец марта, август и конец декабря характеризуются негативно. Материальное положение преимущественно благополучное, хотя затруднения возникнут в апреле-мае и ноябре-декабре.

Стрелец

В астрологическом фоне Стрельцов-мужчин заметное место занимает негативный аспект Плутона с Сатурном, который будет действовать в январе-марте, июне-августе и ноябре-декабре. Он характерен для трудных периодов, когда меняются условия жизни, работы и, в соответствие с этим, происходит ухудшение материального положения, меняются жизненные установки, ориентиры и цели. В такой ситуации от человека требуется приложение больших усилий, большая сосредоточенность и концентрация на работе, увеличение ответственности. В соответствие с этим, гороскоп указывает на необходимость в течение этого года действовать преимущественно самостоятельно, за исключением августа-сентября, когда обстоятельства окажутся неблагоприятными для этого. Негативные тенденции проявятся в основном при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, и, судя по гороскопу, окажут отрицательное влияние на профессиональное положение и карьеру Стрельцов. Прогноз по основной профессиональной деятельности преимущественно положительный. Некоторые трудности ожидаются в период август-сентябрь, и они будут связаны с действием указанного аспекта. Вероятно, в этот момент Стрельцам придётся решать новую задачу или принять на себя новые обязанности, которые потребуют от них дополнительного напряжения. Судя по гороскопу, Стрельцы сумеют с ними справиться. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, во многом повторяющий прогноз по основной работе, но без трудного периода в августе-сентябре. В целом, это предпочтительное направление деятельности в новом году. Прогноз по финансам указывает на трудности в январе-феврале, августе и ноябре-декабре. В остальные месяцы дела будут идти успешно. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме августа. Прогноз по обустройству личной жизни тоже положительный, за исключением февраля, мая-июня и августа. Материальное положение в основном благополучное, а затруднения возможны в июне, августе-сентябре и начале декабря.

У Стрельцов-женщин на период август-октябрь приходится воздействие негативного аспекта Сатурна с Нептуном. В это время Стрельцы испытают упадок сил и будут неспособны контролировать ситуацию должным образом. Внутренние проблемы, затруднения с концентрацией внимания и способностью к интеллектуальной деятельности приведут к ошибкам и сложностям в деловом общении с партнёрами. Действие аспекта проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов. На этот период гороскоп указывает на нежелательность принятия самостоятельных решений в указанных сферах деятельности. На остальные месяцы прогноз по финансам преимущественно благоприятный – исключение составляют вторая половина января и конец ноября. В январе сложности возникнут из-за того же аспекта Сатурна с Нептуном, а в ноябре Стрельцы рискуют переоценить свои возможности или будут слишком оптимистично воспринимать создавшееся положение. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходят, кроме уже указанного периода, ещё и январь и июль. В июле Стрельцы могут столкнуться с задачей, которая окажется им не по силам. В прогнозе по выполнению основных профессиональных обязанностей в качестве сложных отмечаются периоды июнь-июль и сентябрь-октябрь, однако, дело здесь не в неудачах, а в увеличении количества работы или её сложности. В это же время Стрельцы испытают подъём жизненных сил и творческих возможностей, и это поможет им успешно пройти трудный период. Периоды до и после этого момента оцениваются гороскопом положительно. Сотрудничество с местными партнёрами до сентября характеризуется как в целом успешное, но дальше до конца года ожидаются трудности. Ситуация в доме и отношения в семье неустойчивые, по гороскопу, сложности возникнут в январе, июне-июле и сентябре-октябре. Прогноз по обустройству личной жизни в основном негативный, ситуация исправится в ноябре. Материальное положение до сентября преимущественно благополучное, а затем в основном неудовлетворительное.

Козерог

В гороскопе у Козерогов-мужчин выделяется негативный аспект Сатурна с Нептуном, который будет действовать в период август-октябрь. Он окажет влияние на интеллектуальную и эмоциональную сферу Козерогов, затруднив деловое общение с партнёрами и коллегами, а также создав внутреннее состояние неуверенности, из-за чего Козерогам будет сложно принимать ответственные решения. На этот период гороскоп категорически рекомендует отказаться от самостоятельных действий, полностью передоверив ответственность коллегам. Действие аспекта проявится в финансовой сфере и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, и в обоих случаях это крайне неблагоприятное время для выполнения каких-либо задач. Ещё один такой же момент для обоих видов деятельности наступит в конце января – начале февраля – под влиянием того же аспекта. Все остальные месяцы для решения финансовых вопросов благоприятны, а в работе с партнёрами кратковременные умеренные трудности ожидаются ещё в июне и июле. В целом, за исключением указанных неблагоприятных периодов, прогноз по этой деятельности положительный. Выполнение основных профессиональных обязанностей до мая характеризуется положительно, а затем до конца года Козероги регулярно будут сталкиваться с трудностями. Наиболее проблемные промежутки – сентябрь и начало декабря, а наилучшие периоды для работы – апрель и ноябрь. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами практически такой же, что говорит о связи, согласованности двух видов деятельности и указывает основное направление работы в новом году. Ситуация в доме и отношения в семье преимущественно благополучные: негативно оцениваются только май, начало июня и вторая половина июля. Прогноз по обустройству личной жизни тоже в основном положительный: в качестве неудачных отмечены промежутки: февраль-март, июнь-июль и ноябрь. Материальное положение до мая благополучное, а дальше в основном неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин тоже в августе-октябре будет действовать негативный аспект Сатурна с Нептуном, отрицательно влияющий на психологическое и интеллектуальное состояние. Он тоже проявит себя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнерами и решении финансовых вопросов. Поскольку в это время вырастет вероятность ошибочных действий, разнообразных просчётов, упущений, Козерогам рекомендуется отказаться от принятия самостоятельных решений и от одиночной работы – и действовать в коллективе на втором плане. Козерогам следует избегать принятия на себя ответственности, а также от них потребуется приложить дополнительные усилия для того, чтобы остаться в стороне от возможного в этот момент конфликта. В прогнозе по сотрудничеству с далёкими партнёрами, кроме того, обозначены как неблагоприятные ещё и конец января – начало февраля, и также в июне и июле сложностей в работе окажется больше чем обычно. На остальные месяцы прогноз благоприятный. Основная профессиональная деятельность на весь год характеризуется как успешная. В течение года в этой работе будут возникать кратковременные сложности, но значительного негативного влияния они не окажут. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются в феврале-марте, июне-июле и ноябре. На Козерогов в это время будет оказывать влияние аспект Сатурна с Луной, из-за чего в работе возникнут помехи, какие-то неожиданные препятствия, и Козерогам придётся приложить дополнительные усилия для выполнения текущих задач. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, за исключением периодов февраль-март, июнь-июль, ноябрь. Прогноз по обустройству личной жизни в целом положительный, хотя в середине года будут возникать кратковременные неблагоприятные моменты. Материальное положение преимущественно благополучное, но с мая возрастёт количество ситуаций, когда положение оказывается неудовлетворительным.

Водолей

В гороскопе у Водолеев присутствует довольно много гармоничных аспектов дальних планет, что должно, в принципе, обеспечить им благоприятные условия для работы, но периодически, в конце каждого квартала, в деятельность Водолеев будут вмешиваться негативные аспекты Сатурна, как своего рода подведение итогов. Заметней всего это воздействие проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов. Здесь Сатурн отметится в январе, марте, июне, сентябре и декабре. Каждый раз это означает торможение в работе, ухудшение физического и интеллектуального состояния Водолеев или возникновение сложной задачи, которая требует повышенной концентрации внимания и сил. При этом в марте и июне Водолеи должны будут самостоятельно и, возможно, в одиночку преодолеть возникшие проблемы, а в остальные периоды эту работу следует предоставить коллективу, а самим либо полностью отстраниться, либо действовать на втором плане. На остальные месяцы прогноз гороскопа благоприятен, работа будет идти успешно, без задержек. В основной профессиональной деятельности трудности возникнут в январе, сентябре и декабре. В первом месяце года ожидаются сложности при работе с документами или ведении переговоров, заключении договора. Повышенный расход умственной энергии может привести к переутомлению и неправильным решениям. Такая же ситуация повторится в сентябре. В обоих случаях Водолеям не следует проявлять инициативу и самостоятельность – вся деятельность должна контролироваться и выполняться коллективно. В декабре возможен конфликт с руководством из-за распределения полномочий или ответственности, возможна смена работы, должности или направления деятельности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически такой же. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, за исключением января и сентября. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение в целом благополучное, но в мае-июне ожидаются затруднения.

У Водолеев-женщин прогноз на год в значительной мере неблагоприятный. В астрологическом фоне важную роль будут играть негативные аспекты Сатурна и Плутона. Они означают существенные перемены в жизни, профессиональном положении, материальной обеспеченности. Почти весь год Водолеи будут сталкиваться с проблемами в отношениях с коллективом и руководством, что возможно приведёт к смене работы, должности или направления деятельности. По этой причине гороскоп рекомендует большую часть времени работать самостоятельно, в одиночку – за исключением января, сентября-октября и декабря. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами благоприятным будет только период февраль-март. В остальные месяцы до конца года Плутон и Сатурн будут ставить перед Водолеями разнообразные помехи, как в виде личных или деловых отношений, так и в форме трудных задач, требующих от Водолеев значительных усилий и, может быть, несоответствующих их возможностям. Ситуация с взаимодействием с местными деловыми партнёрами гораздо лучше. Здесь ожидаются только кратковременные и непринципиальные затруднения в рамках текущей работы. Они возникнут в марте, мае и октябре. В марте, из-за напряжённого аспекта Урана с Меркурием, у Водолеев ухудшатся интеллектуальные способности, и они испытают трудности при ведении переговоров, обсуждении деловых вопросов или работе с документацией. В мае и октябре работе могут помешать хозяйственные или организационные разногласия с партнёрами. Прогноз по финансовой сфере преимущественно положительный, сложности ожидаются в январе, сентябре-октябре и декабре. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, но в апреле, мае, сентябре и октябре возможны кратковременные осложнения. Прогноз по обустройству личной жизни положительный, за исключением августа. Материальное положение большую часть года неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин гороскоп на год преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне значительную роль играют гармоничные аспекты Урана, которые создадут условия для успешного продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, а также предполагают возникновение неожиданных событий с положительным смыслом, идущих на пользу Рыбам. В течение всего года эти аспекты будут создавать благоприятную, дружелюбную атмосферу. Некоторые сложности ожидаются в деловых отношениях с далёкими партнёрами. Для сотрудничества с ними проблематичными будут периоды: февраль, июнь-июль, ноябрь. В первом случае, под влиянием Сатурна, Рыбы столкнуться с некими внешними препятствиями и испытают упадок сил. Возможно, в это время появится задача, к которой они не готовы. В середине года, под впечатлением своего благополучия, Рыбы переоценят свои возможности, слишком оптимистично оценят сложившееся положение и займутся каким-то нереалистичным проектом. В ноябре они снова попадут под влияние Сатурна и до начала третьей декады окажутся неспособными к эффективной работе. Затем ситуация исправится. В основной работе Рыбы будут достигать стабильно положительных результатов, и только в августе, сентябре и декабре столкнутся с разовыми, кратковременными трудностями. Такой же прогноз гороскоп даёт и для взаимодействия с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам – наилучший в году: он предполагает стабильно положительную работу в течение всего года, и только в первой половине декабря, из-за Венеры, возможны некие неприятности – вероятно, задержка с поступлением средств. Ситуация в доме и отношения в семье прогнозируются благополучными, за исключением периодов: август, сентябрь, первая половина декабря. Прогноз по обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, хотя небольшие сложности возникнут в сентябре и первой половине декабря.

У Рыб-женщин с апреля и до конца года значительно место в астрологическом фоне занимают напряжённые аспекты Урана и Юпитера. Они указывают на исчерпание деловых возможностей предыдущих периодов и попытки найти новые подходы и способы для продолжения деятельности. Рыбы в эти моменты будут предпринимать непродуманные шаги, совершать ошибки, поддаваться иллюзорным перспективам, спешить. В большей степени это коснётся отношений с далёкими деловыми партнёрами: неблагоприятными для работы будут январь, февраль, апрель-август и ноябрь. Из чего следует, что это направление не является перспективным в новом году, и Рыбам лучше заниматься другими делами. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами значительно лучше, хотя и не без проблем. В этой деятельности наибольшие трудности ожидаются в сентябре и декабре, но они не предполагают серьёзного ухудшения ситуации и, скорей всего, проблемы не выйдут за рамки обычной текущей деятельности. А на большую часть года прогноз положительный. В основной профессиональной деятельности главные трудности ожидаются в августе. В это время на Рыб будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Марсом, который будет подталкивать Рыб к активным действиям, расширению сферы деловых интересов, создавая иллюзии быстрого успеха или блестящих перспектив. Возможно, Рыбы будут слишком настойчивы в своих стремлениях, и это приведёт к конфликту с коллегами и руководством. Рыбы в этот период могут достичь некоторых успехов, действуя самостоятельно, но только кратковременно: продолжения не будет. В это время лучше работать в коллективе. Для решения финансовых вопросов не подходят периоды: январь – начало февраля и июль-август. На остальные месяцы прогноз положительный. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, хотя и неустойчивые. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением сентября. Материальное положение неустойчивое, наибольшие трудности ожидаются в сентябре, октябре и начале января, но они будут кратковремен

Москва, Денис Вербицкий

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