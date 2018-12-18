«Дефицит покроем из дополнительных доходов»: в Челябинске приняли бюджет на 2019 год

В Челябинске в первом чтении утвердили бюджет на 2019 год. Вопрос рассматривался сегодня на заседании городской Думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ разрабатывался на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2019 -2021 годы.

Доходная часть бюджета в 2019 году планируется в размере 33,5 млрд рублей, при этом собственные доходы составят 38,3% от названной суммы, остальное – межбюджетные трансферты. Собственные доходы должны увеличиться на 12,6% к уровню 2018года – в основном, за счет НДФЛ и упрощенной системы налогообложения.

Расходная часть предусмотрена в объеме 34 млрд 120 млн рублей.

Таким образом, дефицит бюджета превысит 600 млн

84,3% средств будет направлено в социальную сферу. Около 7 млрд рублей будет потрачено на зарплату бюджетникам ( в 2019 году фонд заработной платы увеличится на 899 млн рублей).

Всего из городского бюджета будет финансироваться 51 муниципальная программа.

Окончательно утвердить бюджет Челябинска на 2019 год предполагается 20 декабря.

Отметим, что практика занижать доходную часть бюджета и отдельно выносить дополнительные доходы существует с 90-х годов прошлого века. Это позволяет значительную часть средств использовать по усмотрению чиновников, в то время как деньги, предусмотренные в бюджете при его утверждении, четко расписаны по статьям расходов, а любое отклонение от этого сценария и расценивается как нецелевое расходование средств и нарушение закона.

Добавим, что по предварительным расчетам в 2020 году доходная часть бюджета составит 32 млрд, расходная – 32 млрд 860 млн, в 2021 году доходы планируются в сумме 34 млрд рублей, расходы – 34 млрд 660 млн.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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