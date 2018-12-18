В Копейске разорили памятник ликвидаторам радиационных аварий (ФОТО)

В Копейске неизвестные похитили колокол с памятника ликвидаторам последствий радиационных аварий.

«Мне позвонили знакомые и рассказали, что с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС пропал колокол. Выехал на место и был неприятно удивлен подтверждением этого факта. Никогда не верил, что люди способны проявить вандализм в отношении тех, кто ценою собственных жизней спасал человечество»,– рассказал председатель Копейской организации «Союз Чернобыль России» Сергей Гоман.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Копейска, более 200 жителей этого города

принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«Монумент в сквере «Ветеран» установлен в дань памяти и уважения всем, кто работал с атомом – и на ПО «Маяк», и в Чернобыле . Администрация Копейска выражает обеспокоенность проявлением вандализма и помогает председателю копейской организации «Союз Чернобыль России» собрать документы для обращения в полицию», – заявили в пресс-службе мэрии.

Фотографии предоставлены администрацией Копейского городского округа

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 18.12.18

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