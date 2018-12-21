Житель Копейска хотел пропить мемориальный колокол

В Копейске нашли вандала, разорившего мемориал ликвидаторам последствий радиационных аварий.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что с памятника в сквере «Ветеран» исчез колокол, стало известно в начале текущей недели. Найти вора помогли горожане.

«На меня вышли знакомые и рассказали, что несколько дней тому назад мимо них по Коммунистическому проспекту проходил мужчина и нес какую-то ношу. И вдруг среди дня на улице раздался звон колокола. Они удивились, пошли дальше и только в последствии, когда они узнали из СМИ о краже колокола, то догадались, что встретили злоумышленника», – рассказал председатель Копейской организации «Союз Чернобыль России» Сергей Гоман.

Очевидцы сообщили, что мужчину, несшего колокол, ранее часто видели в районе общежития по улице Ильича. Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили вора в общежитии и выяснили, что колокол он сдал в один из пунктов приема металлолома, где впоследствии полицейские и обнаружили элемент памятника, сообщили в администрации Копейска.

Мужчина злоупотребляет спиртным и украл колокол, чтобы раздобыть деньги на выпивку.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 21.12.18

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