В Челябинске пьяный напал на бригаду «скорой», пытавшуюся спасти его женщину

В отношении челябинца, напавшего на фельдшера машины скорой помощи возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 116 УК РФ (побои).

Инцидент произошел вечером 20 декабря около одного из домов по улице Куйбышева Курчатовского района областного центра. Машина скорой медицинской помощи прибыла в одну из квартир, где поссорились мужчина и женщина. Во время ссоры нетрезвый челябинец нанес своей сожительнице резаную рану руки.

Когда медики попытались оказать женщине помощь, ее сожитель сначала мешал ей. Но после решения о необходимости госпитализации, мужчина стал настойчиво проситься ехать вместе с ними. Получив отказ, он затеял драку и несколько раз ударил фельдшера «скорой».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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