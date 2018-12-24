Без защиты: южноуральские медики не знают, как противостоять неадекватам

Врачи в Челябинской области надеются на ужесточение наказания за нападение на них, но не уверены, что это поможет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году число нападений на врачей «скорой помощи» увеличилось на 16 случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

«Мы очень надеемся, что медицинское сообщество услышат, и законодательство будет ужесточено: нападение на врача, особенно врача «скорой помощи», будет приравнено с нападению на полицейского», – заявил чиновник.

Что касается обсуждавшейся возможности обеспечения сотрудников «скорой» средствами индивидуальной защиты (например, газовые баллончики), медики отказались от этой идеи. «Все-таки врачи призваны помогать людям, а не причинять им вред, – рассказал г-н Приколотин. – И если говорить о средствах индивидуальной защиты, то далеко не каждый из медиков сможет пойти на их использование. Так что мы, прежде всего, надеемся на изменение отношения в обществе, а не на индивидуальную защиту».

Пока именно на это, достаточно неопределенное изменение, медики, прежде всего, и надеются. Ведь, по признанию министра, даже ужесточение наказания может пройти впустую: на медиков нападают обычно в неадекватном состоянии, когда дебоширу все равно, кто перед ним – полицейский, врач или еще кто-нибудь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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