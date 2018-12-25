В приграничных районах Казахстана закрыли движение автотранспорта

Южноуральцев предупредили об ограничениях движения на автодорогах в приграничных районах Казахстана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, связи с погодными условиями и повышением риска возникновения дорожно – транспортных происшествий и аварий в западных и северо-восточных регионах Республики Казахстан введены временные ограничения на движение транспортных средств по автомобильным дорогам.

Особое внимание на это следует обратить гражданам, планировавшим пересечение государственной границы в пунктах пропуска Бугристое, Мариинский и Николаевка. «В связи с этим, просим граждан, планирующих пересечение государственной границы в пунктах пропуска Пограничного управления, учитывать ухудшение погодных условий во избежание возникновения нештатных ситуаций», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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