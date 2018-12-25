Слишком холодно: на трассе Р-254 «Иртыш» ограничили движение в сторону Казахстана

В районе международного автомобильного пункта пропуска «Петухово» закрыли движение грузовиков, работающих на дизельном топливе, и пассажирских автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение касается транспорта, движущегося в сторону Казахстана, и связано с ухудшением погодных условий: температура воздуха в этом районе опустилась до -35 градусов.

Ориентировочно запрет на движение дизельных грузовиков и автобусов на участке 396-й – 466-й километр федеральной трассы Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) будет действовать до 8 часов утра 26 декабря.

Напомним, ранее Пограничная служба предупредила об ограничениях движения на автодорогах в приграничных районах Казахстана.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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