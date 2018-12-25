На Челябинской области проверят закон о квотировании выбросов

Южный Урал станет экспериментальной площадкой по квотированию выбросов промышленных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действие закона о квотировании выбросов промпредприятий будет сужено до одного-единственного региона. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Напомним, с инициативой ввести общие квоты на выбросы, рассчитываемые для территории, а не для отдельного промышленного предприятия, губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил в конце 2016 года. После этого правительство региона внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект. Однако документ отклонили. Свой законопроект представило и минприроды, но и его правовое управление Госдумы несколько раз возвращало на доработку.

К обсуждению судьбы документа Борис Дубровский попросил вернуться премьера российского правительства Дмитрия Дубровского на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшем вчера в Горках.

«Мы уже давно ждём. Опять возвращаясь к этим двум городам. Для нас важна мотивация крупного бизнеса на совместную работу по этому поводу. Необходимо отметить, что в Челябинске и Магнитогорске все крупные предприятия находятся в своих нормативах. Для того чтобы двигаться дальше и добиться чистоты атмосферного воздуха, нам нужна чёткая мотивация. Основные ресурсы в этих проектах – это всё-таки ресурсы промышленности. «Экология» – это единственный проект, в котором из 4 триллионов рублей, которые выделяются, планируются на решение этих вопросов, три с лишним триллиона – это деньги промышленности. Нам очень важно иметь закон о квотировании, который, собственно, должен появиться у нас по решению Президента ещё по итогам Госсовета 2016 года. Эта же задача стоит и в 204-м указе. Очень важно, чтобы данный закон позволил нам системно управлять решением этой задачи на уровне территорий».

По словам главы минприроды Дмитрия Кобылкина, закон уже подготовлен и вносится в Государственную Думу. «Я думаю, уже в I квартале мы какой-то результат получим. Мы уже его сузили до Челябинской области. Я думаю, что как пилотный проект можно это провести без проблем и посмотреть», – сообщил министр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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