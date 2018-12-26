В Челябинске раскритиковали законопроект по квотированию вредных выбросов

Челябинские эко-активисты раскритиковали законопроект по квотированию вредных выбросов.

Как уже сообщал «Новый День», с инициативой ввести общие квоты на выбросы, рассчитываемые для территории, а не для отдельного промышленного предприятия, губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил в конце 2016 года. После этого правительство региона внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект. Однако документ отклонили. Свой законопроект представило и минприроды, но и его правовое управление Госдумы несколько раз возвращало на доработку.

И вот вчера было объявлено, что Челябинская область станет экспериментальной площадкой по квотированию выбросов промышленных предприятий.

«Пошла информационная волна, что Челябинску очень повезло, что именно у нас будет проведён эксперимент по квотированию вредных выбросов. Сразу скажу, что закон очень мутный, разобраться в нём очень тяжело и, как мне кажется, это сделано совсем неспроста. Чем сложнее закон, тем легче уходить от ответственности за его неисполнения, надеюсь, что вы это и сами прекрасно понимаете» – заявил сегодня один из координаторов общественного движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко и пояснил:

«Первое. Буквально все специалисты против этого законопроекта. На одном из форумов, где госпожа Куприкова (первый заместитель министра экологии Челябинской области – прим. НД) представляла это чудо законотворчества, я сидел рядом с замом министра экологии Башкортостана, возмущению которой не было предела: «А как они собираются это считать? А как замерять? А как они будут доказывать вину и ответственность?» Я сейчас просто жалею, что не записал тогда на видео все её реплики по каждому пункту. Человек, который глубоко погружён в тему, высказал категоричное нет такому эксперименту. Наверное, поэтому пропихнуть этот эксперимент удалось только у нас, никто здравомыслящий на свою территорию этот беспредел не пустил. На другом форуме, где наше минэко опять пропихивало своё творение, я услышал, как против был наш представитель росприроднадзора. Не дословно : «Вы не сможете реализовать его практически, это понятно всем, кроме вас. Вы же уже даже суд проиграли, но всё равно его протаскиваете».

Второе. Идея на первый взгляд не такая уж и плохая, что бы добиваться хорошего воздуха в каждой конкретной точке города. Вот наш квартал: проводим замер, выясняем, что превышены нормы по, допустим, формальдегиду и … И выясняется, что ответственными за превышение формальдегида в нашем квартале могут быть 10 предприятий. И вот всем десяти предприятиям выкатывается штраф. И что дальше? Правильно! Все эти десять предприятий отправляются в суд и доказывают, что у них превышений нет! И? И на этом всё! Бурная деятельность и никакого результата!

Этот законопроект размывает ответственность. В нём нет никакой конкретики. Он просто не полный. В него до сих пор не включены ВСЕ предприятия и возможные источники выбросов, а значит, он не будет работать».

Эко-активист полагает, что закон позволит чиновникам рапортовать о высокой эффективности, о высочайших достижениях, в то время как город будет задыхаться от выбросов.

С ним согласен председатель группы по экологии Общественной палаты Копейского городского округа Виталий Полторацкий: «Любые расчеты предполагают платежи или штрафы. А теперь скажите, кто будет платить за автомобили в случае признания их источниками загрязнения? Заводы однозначно виновники».

«Придумывают подобное полные технократы, которые думают, что в природе, как в цеху – пол помыли, мусор вынесли – и чисто? Само понимание экологической экспертизы выросло не на пустом месте! В природе все очень быстро движется, меняется и синергирует... Приемлемое качество среды может отличаться буквально метр от метра, – комментирует внештатный эксперт Минприроды России Оксана Цитцер. – Представьте, что Природа – это единый организм с венами и сосудами (реки, подземные источники), депо отходов и их переработка (печень, почки, кишечно-желудочная система), пищевые цепочки на атомно-молекулярном уровне, регулируемые климатической и солнечно-циклической системой (нервная и нейронная система), миграция отдельных видов и транспортное взаимодействие объектов среды (сердечно-сосудистая и легочная системы), земная и почвенная поверхность (кожа человека), недра и леса (костяк человека)... Это можно извне квотировать??? Да организм сразу даст сбой и проблема вылезет совсем в неожиданном месте...

Нужно беречь и поддерживать все естественные системы, беспокоясь и предотвращая внешние воздействия (холод, голод, жару и обезвоживание)... Это называется гармонизация и устойчивое развитие, предотвращающее внешнее негативное воздействие! В науке о рисках есть понятие – «беспороговая концепция»! Исходя из этого, я в свое время и сформулировала один из главных экологических принципов – «презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности», который сквозным порядком присутствует в федеральном законодательстве».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 26.12.18

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