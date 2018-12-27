В Челябинске меняется график работы электротранспорта

Челябинцев предупредили об изменении работы электротранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во время новогодних каникул городской электротранспорт будет работать в особом режиме.

30 декабря график движения трамваев будет соответствовать расписанию рабочего дня, троллейбусы же продолжат движение по расписанию выходного дня. При этом на маршрутах троллейбусов №13, №16 и №19 появятся дополнительные единицы техники.

31 декабря весь электротранспорт будет работать по расписанию выходного дня, движение транспорта будет осуществляться до 23:00, последний трамвай №14 и троллейбус №15 зайдут в депо около полуночи.

1 и 2 января нового года горэлектротранспорт начнет работу в 5:30, но интервалы движения будут увеличены на всех маршрутах.

С 3 января по 9 января все трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию выходного дня.

Украшенные гирляндами трамваи №22, №3 и троллейбусы №26, №12 продолжат радовать пассажиров во время новогодних каникул.

Подробную информацию о работе горэлектротранспорта можно уточнить здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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