31 декабря транспорт в Челябинске будет работать по укороченному графику

31 декабря общественный транспорт Челябинск полностью прекратит работу к 23 часам.

Кроме того, будет отмен ряд вечерних рейсов:

Трамвай

№ 3 – с Вокзала в 22:22 проследует в депо № 2, до ост. Ветлечебница.

№ 8 – с Вокзала в 22:06 проследует в депо № 1.

№ 14 – с ЦХП в 21:33 проследует в депо № 2.

№ 16 – 22:02 с Чичерина.

Троллейбус

№ 5 – 21:59, 22:28 с АМЗ.

№ 7 – 21:08 с АМЗ.

№ 8 – 22:20 с ПКиО на ЧКПЗ проследует по Копейскому шоссе.

№ 12 – 21:43 с Молдавской в депо № 2 (ост. Ветлечебница), 22:02 с АМЗ по Свердловскому проспекту в депо № 2.

№ 15 – 21:50 с ЧМК по Комсомольскому проспекту, Молодогвардейцев до к/ост. Братьев Кашириных.

№ 19 – 22:11, 22:29, с ПКиО на ЧКПЗ проследуют по Копейскому шоссе.

Автобус

№ 4 – 20:57, 21:27, 21:42 от ЮУрГУ, 21:15 с ул. Мамина.

№ 64 – 20:40 от Автобусного парка, 21:45 с Железнодорожного вокзала.

№ 45 – 19:59 с Автобусного парка, 21:45 из Аэропорта.

№ 83 – 19:36 от ЮУрГУ, 20:48 от пос. Старокамышинск.

Маршрутки планируют завершить работу к 21:00.

Как уже сообщал «Новый День», в новогодние каникулы элктротранспорт Челябинска будет работать в особом режиме.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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