31 декабря транспорт в Челябинске будет работать по укороченному графику

31 декабря общественный транспорт Челябинск полностью прекратит работу к 23 часам.
Кроме того, будет отмен ряд вечерних рейсов:
Трамвай
- № 3 – с Вокзала в 22:22 проследует в депо № 2, до ост. Ветлечебница.
- № 8 – с Вокзала в 22:06 проследует в депо № 1.
- № 14 – с ЦХП в 21:33 проследует в депо № 2.
- № 16 – 22:02 с Чичерина.
Троллейбус
- № 5 – 21:59, 22:28 с АМЗ.
- № 7 – 21:08 с АМЗ.
- № 8 – 22:20 с ПКиО на ЧКПЗ проследует по Копейскому шоссе.
- № 12 – 21:43 с Молдавской в депо № 2 (ост. Ветлечебница), 22:02 с АМЗ по Свердловскому проспекту в депо № 2.
- № 15 – 21:50 с ЧМК по Комсомольскому проспекту, Молодогвардейцев до к/ост. Братьев Кашириных.
- № 19 – 22:11, 22:29, с ПКиО на ЧКПЗ проследуют по Копейскому шоссе.
Автобус
- № 4 – 20:57, 21:27, 21:42 от ЮУрГУ, 21:15 с ул. Мамина.
- № 64 – 20:40 от Автобусного парка, 21:45 с Железнодорожного вокзала.
- № 45 – 19:59 с Автобусного парка, 21:45 из Аэропорта.
- № 83 – 19:36 от ЮУрГУ, 20:48 от пос. Старокамышинск.
Маршрутки планируют завершить работу к 21:00.
Как уже сообщал «Новый День», в новогодние каникулы элктротранспорт Челябинска будет работать в особом режиме.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.12.18
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