Число официально заявивших о претензиях на пост главы Челябинска возросло

О претензиях на пост главы Челябинска официально заявили 5 человек.

Как уже сообщал «Новый День», первыми – 27 декабря – документы подали некие Невский Г.А. и Попов И.С., а также координатора Челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский.

В последний рабочий день года поступили заявления от сотрудника Пенсионного фонда России Дмитрия Олейника и лидера движения «СтопГОК» Василия Московца. Московец, в отличие от других претендентов, уже выложил в открытом доступе сведения о размерах и об источниках доходов, об имуществе, в том числе полный скан налоговой декларации за 2017год, а также тезисы своей программы.

«Считаю, что все и каждый кандидаты просто обязаны сделать так же, так же опубликовать эту информацию о себе для всеобщего сведения. Челябинцы имеют полное право знать, кто идёт во власть, – заявил эко-активист. – Одной из целей кампании является то, чтобы каждый настоящий, действительный кандидат на должность главы города, т сформулировал и представил челябинцам свою программу. Это главное. Люди должны знать программы кандидатов. Требуйте от каждого из участников конкурса опубликования программ, рассказа о своём представлении путей развития города».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.12.18

Рубль понес значительные потери по отношению к доллару. / «Под самый корешок…» История новогодней елки. / Главные «герои» России 2018 года (СПИСОК). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»