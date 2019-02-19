Увеличили разрешенную дозу в 660 раз: Greenpeace требует пересмотреть ПДК по опасным веществам, выбрасываемым в атмосферу

Российское отделение Greenpeace требует разобраться с ослаблением нормативов по опасным веществам, выбрасываемым в атмосферу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация направила открытое письмо секретарю Совет безопасности РФ Николаю Патрушеву и в профильные комитеты Госдумы (а также в Минздрав, Минприроды, Роспотребнадзор и Росприроднадзор) с предложением провести оценку действующих в настоящее время значений предельно допустимых концентраций (ПДК), прежде всего канцерогенных веществ, и обоснованности их увеличения.

Отмечается, что в 2014-2015 годах была значительно ослаблена ПДК формальдегида.

В 2018 году резко обострилась проблема свалок: из-за резкого запаха загрязняющих веществ, например, метилмеркаптана, на прилегающих к ним территориях растёт социальная напряжённость. «Действующая сейчас ПДК в 1,5-3 раза превышает порог восприятия человеком запаха этого вещества. С 1999 по 2017 год СЭС, а затем и Роспотребнадзор ослабили среднесуточную ПДК метилмеркаптана в 660 раз.

Были смягчены нормативы и по другим загрязняющим воздух веществам – например, формальдегиду и диоксиду азота, – заявляют в Greenpeace. – До последних изменений нормативов в городах, где была превышена ПДК формальдегида, жило 50 миллионов человек, а теперь статистика «улучшилась» – таких людей стало всего 20 миллионов. Новые ПДК ставят под угрозу национальные проекты «Экология» и «Здоровье». Вместо того, чтобы перейти на наилучшие доступные технологии и снизить загрязнение воздуха, некоторые предприятия смогут увеличить объём разрешённых выбросов. Загрязнение воздуха канцерогенами не позволит снизить смертность и заболеваемость. Такие вещества как фенол, формальдегид, метилмеркаптан являются ядами, постоянное вдыхание которых увеличивает интоксикацию организма и способствует снижению иммунитета. Это один из факторов, из-за которых статистика за последние 20 лет показала рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в несколько раз».

Эксперты российского отделения Greenpeace пытались проанализировать обоснованность последнего изменения ПДК по фенолу и формальдегиду.

В официальных источниках, в том числе на сайте Роспотребнадзора, нет информации о результатах предусмотренной российским законодательством экспертизы Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию и оценки риска для здоровья человека при разработке санитарных правил. Нет и данных о том, какие именно материалы были представлены на Комиссию.

«В ответах на запросы российского отделения Greenpeace Роспотребнадзор ссылается на некие комплексные токсиколого-гигиенические и эпидемиологические исследования, а также анализ международного опыта исследовательскими организациями Роспотребнадзора. Однако предоставить эти обосновывающие материалы ведомство категорически отказывается.

В октябре 2018 года Greenpeace отправил запрос о предоставлении экспертных материалов непосредственно в исследовательские организации Роспотребнадзора. Из НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды был получен ответ, что исследования не проводились, а предоставленные Роспотребнадзору информационные материалы носили общий справочный характер, но и они не были учтены при принятии решения об изменении ПДК по фенолу и формальдегиду», – заявляют авторы обращения.

Отметим, что вопрос ПДК выбрасываемых в атмосферу веществ актуален для таких регионов, как, например, Челябинская область, где, согласно государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды, опубликованному Минприроды, имеется 3 города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха – это Челябинск, Магнитогорск и Карабаш. В Челябинске ситуация осложняется горением закрытой в сентябре 2018 года муниципальной свалки: так в декабре датчики, расположенные вокруг этого объекта, зафиксировали превышение предельно допустимых разовых концентраций фторида водорода, формальдегида и диоксида азота.

Превышение ПДК этих и других опасных веществ фиксируется и в дни нескончаемых НМУ.

Москва, Игорь Юров

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