2 марта южноуральцы проведут массовые экологические акции

В крупнейших городах Юного Урала 2 марта пройдут экологические акции: южноуральцы намерены выступить против опасных производств, угрожающих их среде обитания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 12:00 возле мэрии Миасса горожане будут требовать полного запрета строительства Круглогорского ГОКа и отзыва лицензии на разработку соответствующего месторождения. Миасцы уверены – ГОК лишит город статуса самого чистого в регионе и поставит крест на его развитии как центра южноуральского туризма. Еще одно требование – защита озера Тургояк, которое убивают канализационными сливами и непрекращающейся застройкой.

В 13:00 в Златоусте состоится акция против строительства кремниевого завода: златоуствоцы заявляют, что новое производство не только добавит серьезных экологических проблем городу, уже отравленному металлургическим заводом, но и негативно отразится на экономической ситуации.

Несмотря на то, что публичные слушания по этому вопросы были отменены, в Златоусте ведется активная пропаганда строительства: местная пресса публикует соответствующие статьи, а горожанам массово рассылают письма, подписанные представителями мэрии, в которых успокаивают горожан:

Митинг под лозунгом «Не дадим себя отравить!» продет в Городском саду. Ожидается, что в акции примут участие 2 тысячи человек.

В Челябинске с 12:00 до 15:00 будут проводится пикеты против строительства Томинского ГОКа. Один – на ЧТЗ: возле ТЦ «Солнечный»(Марченко- 22), другой – в центре: в сквере Андреевского (перекресток Доватора и Воровского).

Челябинск – Златоуст – Миасс, Светлана Намская

Челябинск – Златоуст – Миасс. Другие новости 01.03.19

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