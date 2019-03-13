По факту падения ледяной глыбы с крыши возбуждено уголовное дело

В Симе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла вчера днем на улице Кирова: ледяная глыба сорвалась с крыши четырехэтажного жилого дома и упала на проходившую мимо горожанку. От полученных травм 61-летняя женщина скончалась на месте.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области. – В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и установлены виновные должностные лица, не обеспечившие своевременную очистку кровли жилого дома».

Напомним, ранее о том, что в случившемся виновата управляющая компания, заявил губернатор Борис Дубровский.

Челябинск – Сим, Павел Зварзин

Челябинск – Сим. Другие новости 13.03.19

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