На Урале перепутали язву с остеохондрозом – пациент лечения не выдержал

Прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении терапевта верхнеуфалейской больницы, не правильно поставившей диагноз, что привело к смерти пациента.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, лечащий врач-терапевт диагностировала у поступившего в стационар пациента распространенный остеохондроз шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника.

«После предположительного диагноза дежурного врача, допуская небрежность, не оказала квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности пациенту. Не определила тактику ведения пациента, не разработала план обследования, не уточнила объем и рациональные методы обследования, не назначила и не проконтролировала необходимое лечение, не организовала необходимые диагностические, лечебные процедуры, не приняла мер, направленных на диагностику имевшегося у пациента заболевания – язвенная болезнь желудка.

Ненадлежащее исполнение врачом своих профессиональных обязанностей привело к смерти пациента, которая наступила на четвертый день пребывания в больнице в результате язвенной болезни желудка, осложнившейся аррозией сосуда (повреждением его целостности) в дне язвы, массивным желудочным кровотечением, обусловившим развитие геморрагического шока, который и явился непосредственной причиной смерти», – рассказали в ведомстве.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Отметим, что горбольница Верхнего Уфалея постоянно попадает в поле зрения правоохранительных органов.

Так, в октябре 2018 года возбуждено уголовное дело о хищении около 1 млн рублей при ремонте крыши здания больницы с теплым переходом. Очередной скандал разгорелся в начале марта: в соцсетях появился видеролик, демонстрирующий, как из реанимации вышел сначала нетрезвый молодой человек, а затем женщина в подпитии. В больнице заявили, что в помещении проходил праздничный корпоратив.

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