В Челябинске подростки зверски избили ребенка-инвалида

В Челябинске подростки развлекаются, избивая ребенка с ДЦП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция началу проверку по факту группового избиения подростка в Металлургическом районе Челябинска.

Видеоролик с избиением появился на днях в социальных сетях. На видео заметно, как десяток подростков 16-17 лет наблюдают за методичными измывательствами над их сверстником.

На кадрах видно, как подростки поодиночке подходят к лежащему на земле мальчику и буквально дубасят его кулаками по голове и пинают. Измывательства сопровождаются поощряющими возгласами наблюдающих. При этом на избиение спокойно смотрят несколько девушек.

Какое-то время парень пытается сопротивляться. Но силы неравны, и в конце концов, подросток теряет сознание. Только после этого обеспокоенные истязатели успокаиваются и пытаются привести мальчика в себя.

По некоторым данным, подросток, над которым издевались сверстники, страдает детским церебральным параличом. И его избиение – регулярное «развлечение» малолетних нелюдей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время проводится проверка по факту избиения. Личности «героев» видеоролика установлены.

Похожие случаи все чаще происходят на Урале. Так, в апреле этого года Березовский городской суд (Свердловская область) вынес приговор четверым подросткам, забившим до смерти 20-летнего инвалида. Преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре юноши в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. В мае нынешнего года 15-летний подросток погиб в Первоуральске. Его до смерти забили местные наркоманы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.19

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