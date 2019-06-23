Из-за частных автомобилей центр Челябинска много часов сидит без воды, власти решить проблему не могут

Центр Челябинска остался без воды, и из-за нескольких частных автомобилей устранить аварию оказалось невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на улице Володарского произошла сегодня около полудня. Через 8 часов к устранению протечки даже не приступали. Разгневанным горожанам, пытающимся добиться информации от диспетчеров аварийных служб, сообщают, что Горводоканал не может приступить к работе, так как мешает личный автотранспорт. Но городские власти уже в курсе и даже решили проблему: организовали подвоз воды.

Воду, действительно, привезли, но только к вечеру. Причем где стоит автоцистерна, никто толком сказать не может: «Ну, пойдите – вокруг дома поищите, по окрестностям посмотрите, если так хотите пить», – посоветовала диспетчер коммунального отдела администрации Центрального района.

В главной диспетчерской службе города предположили, что автоцистерна уже уехала. На вопрос, как быть людям, которые только сейчас возвращаются домой – из садов, из леса (да мало ли откуда – летнее воскресенье все-таки), последовал ответ: «Значит, раньше надо было возвращаться».

Когда аварию устранят, никто не знает. «Может, быть к утру», – предположили в главной диспетчерской службе города и сообщили: «ГАИ уже подключили». Почему в ГИБДД так долго не могут решить элементарную проблему – эвакуировать с места аварии несколько автомобилей, чтобы вернуть воду множеству горожан, не известно.

Добавим, что графика подвоза воды не обнаружилось ни на сайте администрации Центрального района, ни на сайте мэрии. Как горожане должны догадаться, когда и куда должна прийти автоцистерна, никто не поясняет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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