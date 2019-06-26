Не продержались и сутки: центр Челябинска снова остался без воды

В центре Челябинска снова прорвало водовод.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, на улице Володарского случилась коммунальная авария. К ее ликвидации приступили только в понедельник, так как добраться до лопнувшей трубы мешали частные автомобили, припаркованные на месте аварии. Поэтому жители окрестных многоэтажек были вынуждены в течение почти полуторасуток обходится без воды.

Поздно вечером 24 июня воду дали, а вчера днем вновь возникал протечка: вода бежала прямо по улице. На этот раз жителей предупредили об отключении и дали возможность сделать запасы. Вернуть воду не обещают до сегодняшнего вечера.

Отметим, что этот водопровод уже прошел подготовку к зиме – гидравлические испытания завершились на прошлой неделе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.06.19

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