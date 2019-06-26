Не продержались и сутки: центр Челябинска снова остался без воды

В центре Челябинска снова прорвало водовод.
Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, на улице Володарского случилась коммунальная авария. К ее ликвидации приступили только в понедельник, так как добраться до лопнувшей трубы мешали частные автомобили, припаркованные на месте аварии. Поэтому жители окрестных многоэтажек были вынуждены в течение почти полуторасуток обходится без воды.
Поздно вечером 24 июня воду дали, а вчера днем вновь возникал протечка: вода бежала прямо по улице. На этот раз жителей предупредили об отключении и дали возможность сделать запасы. Вернуть воду не обещают до сегодняшнего вечера.
Отметим, что этот водопровод уже прошел подготовку к зиме – гидравлические испытания завершились на прошлой неделе.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 26.06.19
Медики обеспокоены ростом заболевамости эписторхозом в Челябинске. / За использование мобильной связи можно получить 100% кэшбэк. / Трампология. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»