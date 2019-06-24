Если в кране нет воды, виноваты депутаты: жители Челябинска оказались заложниками частной собственности

В центре Челябинска почти сутки нет воды.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла вчера около полудня на улице Володарского. Без воды остались жители окрестных многоэтажек. До конца дня сотрудники Горводоканала к аварийным работам таки не приступили. Разгневанным жителям диспетчеры аварийных служб сообщали, что на месте предполагаемой аварии припаркованы легковые автомобили, а убрать их никто не может.

Был организован подвоз воды, но узнать об этом могли только те, кто лично «осаждал» диспетчерские, или случайно наткнулся на автоцистерну – никакой информации нигде размещено не было, а в аварийных службах не могли сказать, где стоит машина.

К 9 утра понедельника вода в кранах горожан так и не появилась. В аварийных службах сменились диспетчеры, которые перестали рассказывать о мешающих машинах и сообщают: авария настолько серьезная, что ее никак не могут устранить.

Однако в колл-центре МУП ПОВВ дали несколько иную информацию: на водоводе образовалась продольная трещина, но добраться до нее невозможно: стоят машины Хюндай и ВАЗ-2107, в ГИБДД вчера с диспетчером на контакт на пошли («И это при том, что руководство города и района в курсе, как нам говорили!» – возмущаются горожане), эвакуатор платный. «Вы поймите – мы не можем ничего сделать!»

В администрации Центрального района подтвердили: в таких ситуациях – а они происходят периодически – сделать, действительно, ничего нельзя. Закон запрещает прикасаться к чужой собственности. «Даже в случае, когда есть прямая угроза жизни людей – например, при пожаре – тронуть эти машины, если они припаркованы без нарушения ПДД, никто не имеет права».

Отметим, что в Москве коммунальщики могут убрать мешающие автомобили даже если они мешают при уборке снега – Мосгордума давно приняла соответствующий нормативный акт. В Челябинской области подобную норму может ввести Законодательное Собрание региона, но, несмотря на постоянные жалобы экстренных служб, это проблемой до сих пор никто не озаботился.

В администрации Центрального района сообщили, что на данный момент машины убраны, ремонтные работы начались, жителям отключенных домов организован подвоз воды, график прихода автоцистерны управляющая компания должна была разместить на подъездах (и пообещали выяснить, почему этого не было сделано вчера).

Когда авария будет устранена, сказать пока никто не может.

Между тем, жители отключенных домов написали письмо врио губернатора Алексею Текслеру, в котором жалуются на равнодушие к людям, очковтирательство и бездействие районных, городских властей и коммунальных служб.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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