Ученые настаивают на причастности ПО «Маяк» к выбросу рутения

Обнародовано новое исследование выброса радиоактивного изотопа рутения-106, повышенные концентрации которого были обнаружены в воздухе России и Европы в сентябре – октябре 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые из Института радиационной защиты и ядерной безопасности во Франции опровергли ранее озвученные версии мощного выброса радиации. Свежие данные более 1,1 тысячи атмосферных измерений и 200 измерений осаждения рутения-106 со всей территории Евразии, опубликованные в PNAS, позволили им сделать вывод о возможной причастности к утечке радионуклида производственного объединения «Маяк», расположенного в Челябинской области.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По мнению авторов исследования, выброс изотопа рутения-106 произошел в ходе переработки ядерного топлива на предприятии госкорпорации «Росатом» в рамках исполнения контракта по выработке другого радиоактивного элемента – церия-144. Напомним, в начале 2018 года версию сорванного эксперимента для франко-итальянского детектора частиц Borexino уже озвучивали журналисты французской газеты Le Figaro. По их данным, «Маяк» оказался единственным в мире предприятием, способным изготовить «очень компактный источник с содержанием около 20 граммов церия-144».

Как уже сообщал «Новый День», «Росатом» категорически отрицал свою причастность к появлению радиоактивного изотопа в воздухе. В госкорпорации заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением радиации и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила также проверка Ростехнадзора, а затем и межведомственная комиссия. Не обнаружив превышений на ПО «Маяк», российские ученые-атомщики выдвинули космическую версию выброса изотопа.

Отметим, ученые Института радиационной защиты и ядерной безопасности исключили сгорание космического спутника, на борту которого мог находиться источник радиации. Новое исследование показало, что вертикальное распределение рутения-106 несовместимо с предполагаемым распадом спутника, говорится в статье.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.07.19

«Имитация деятельности»: Украину и Грузию «потеряли», на очереди – Молдавия и Белоруссия. Интервью с протоиереем Всеволодом Чаплиным. Часть 3. / Завершено расследование о краже из почтового отделения 22 млн рублей. / Банда перекупщиков авто предстанет перед судом за аферу на 7,3 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»