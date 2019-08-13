Юных челябинцев вез из Крыма засыпающий водитель на полу маршрутки

Родители детей из Челябинска пожаловались на вопиющие условия возращения детей с отдыха в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группу детей, возвращавшихся из Крыма в Челябинск, остановили в Саратовской области. Сотрудники ГИБДД региона были ошеломлены условиями, в которых ехали школьники.

Об ужасающих условиях возвращения детей из детского лагеря в Крыму рассказали их родители. 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет возвращались в маленькой грязной маршрутке, спали прямо на полу автомобиля и два дня обходились без еды.

«Мне позвонила мама, которая ехала в сопровождении с группой наших детей. Она скинула фотографии, на которых видно, как дети спят прямо на полу в тесной грязной маршрутке. За рулем один водитель, который засыпает по пути. На ночлег не останавливаются, потому что организатор не дал на это средств и не предусмотрел это. Детей не кормили, это тоже не было предусмотрено», – цитирует «Первый областной» мама одного из челябинцев.

Узнав о происходящем, родители обратились в управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские связались с коллегами из Саратовской области, где на тот момент должна была находиться маршрутка. Убедившись, что условия перевозки детей, действительно, представляют опасность для жизни школьников, южноуральцев доставили в детский лагерь на Саратовщине, где накормили и уложили спать.

В настоящее время к вопросу возврата южноуральцев домой подключились власти региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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