Юные челябинцы, которых морили голодом и заставляли спать на полу маршрутки, вернутся домой 14 августа

Юные челябинцы, возвращавшиеся из Крыма в ужасных условиях и снятые с маршрута в Саратовской области, прибудут в Челябинск утром 14 августа.

Как уже сообщал «Новый День», 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет возвращались в маленькой грязной маршрутке, спали прямо на полу автомобиля и два дня обходились без еды. Узнав о происходящем, родители обратились в управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские связались с коллегами из Саратовской области, где на тот момент должна была находиться маршрутка. Автобус остановили, детей забрали.

«Сейчас 17 детей находятся в городе Хвалынск, в детском оздоровительном лагере. Ребята обеспечены 5-разовым питанием, их состояние оценивается как удовлетворительное, – рассказала Буторина. – Нам сообщили об инциденте только вечером 12 августа.

По поручению главы Челябинской области Алексея Текслера мы готовимся в ближайшее время отправить ребят в Челябинск. В настоящее время уже зафрахтован новый автобус, в ГИБДД проходит согласование маршрута движения из Саратова в Челябинск.

В ночное время дети на автобусе передвигаться не будут, для группы будет организована ночевка в городе по пути следования. Планируется, что уже завтра, в первой половине дня, дети прибудут в Челябинск».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.19

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