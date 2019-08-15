Юные челябинцы, оказавшиеся в эпицентра туристического скандала, вернулись домой

В Челябинск вернулись дети, оказавшиеся в эпицентра туристического скандала.

Как уже сообщал «Новый День», 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет возвращались из Крыма в грязных маршрутках – такой транспорт им предоставил организатор тура. Спали прямо на полу автомобиля и два дня обходились без еды. Узнав о происходящем, родители обратились в управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские связались с коллегами из Саратовской области, где на тот момент должна была находиться маршрутка. Автобус остановили, детей забрали и поместили в оздоровительный лагерь.

Утром 14 августа детей посадили в комфортабельный автобус и в сопровождении экипажей ГИБДД повезли домой. Предполагалось сделать остановку на ночлег в Аше, но автобус шел с опережением графика и ночью юные путешественники были уже дома.

Школьники рассказали, что водитель микроавтобуса все время матерился и курил, искры от его сигарет даже прожгли одному из ребят. Ремней безопасности не было, если дети просили остановиться, чтобы сходить в туалет, водитель реагировал не сразу.

«Нас поразило, что мы поехали на микроавтобусах. Сказали, что через Крымский мост переедут и поменяют автобусы, но этого не было. Также говорили, что ехать будут до 10-ти вечера и остановимся на ночлег, но ехали до 3-х ночи, – цитирует участников этого безумного путешествия «Первый областной». – В машине протекала крыша, от дождя мы укрывались полотенцами».

Теперь организаторами тура и компанией-перевозчиком занимаются Следственный комитет и прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.08.19

Опасные тенденции: есть ли у нас военная тайна?. / Африканская чума свиней заполонила Европу. / «Парфюмер» по-уральски: десять наркоторговцев отправятся за решетку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»