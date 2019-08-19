В Челябинске ряд многоквартирных домов отключен от горячей воды более года

Ряд многоэтажных домов Челябинска отключен от горячей воды более года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об МКД, в которых вышли из строя бойлеры. Проблема возникла еще прошлым летом. Тогда по итогам гидравлических испытаний выяснилось, что 30 домов остались без водонагревателей, и жители покупать новые бойлеры отказываются – стоимость оборудования начинается от 500 тысяч рублей, для многих несаколько десятков тысяч – сумма неподъемная.

Год назад городские власти заявляли, что обитатели таких домов без горячей воды и отопления в любом случае не останутся. Сегодня выяснилось, что в 26 домах проблема так и не решена.

Например, в Металлургическом районе 4 таких дома. Глава района Сергей Кочетков заявил, что жители сделали выбор в пользу индивидуальных электрических нагревателей. Отчасти, это лукавство. Речь идет о домах достаточно изношенных, год назад заявлялось, что заменить бойлеры в таких зданиях можно лишь при проведении капитального ремонта, профинансировать который должны опять же собственники помещений. То есть речь идет уже о гораздо больших суммах, чем несколько десятков тысяч.

Живут в таких домах люди либо пожилые, либо малоимущие – не у всех есть деньги на индивидуальный нагреватель, не то что капитальный ремонт. В сентябре 2018 года Кочетков говорил, что может понадобиться помощь из бюджета. Судя по тому, что в течение года из списка проблемных удалось исключить всего лишь один дом, помощь не оказали.

Челябинск, Павел Зварзин

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