В Челябинске залило кипятком многоэтажный дом

В Челябинске залило кипятком пятиэтажный дом.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе D-700 мм (ЧТЭЦ-1 – Новороссийская, ЧТЭЦ-1 – КБС) произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения Ленинского района.

В результаты от системы отопления отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с населением 20 тысяч человек, а также 17 социально значимых объектов. Выяснилось, что примерно в 2:30 ночи в доме №37 на улице Гагарина лопнули трубы отопления, расположенные под крышей, и горячая вода залила с все этажи вплоть до подвала. Сейчас дом отключен от электроэнергии до полного просыхания. Возле него дежурят сотрудники МЧС.

В других домах затоплены верхние этажи или подвалы – в зависимости от расположения труб: авария затронула здания по улицам Гагарина, Агалакова, Стахановцев, Гончаренко, Дзержинского, Барбюса, Ш.Руставелли, Пограничная, Харлова, Коммунаров, Челябинского Рабочего, Тухачевского.

К вечеру сегодняшнего дня без отопления оставались 17 многоэтажных и 22 частных дома.

Напомним, компания «УСТЭК-Челябинск» стала одним из гарантирующих поставщиков тепла в Челябинске с 1 января текущего года. В ночь на 6 февраля произошло повреждение наружных магистралей теплоснабжения возле дома №336 по проспекту Победы. Кипятком залило весь 9-этажный дом – от кровли до подвала.

16 апреля прорвало теплотрассу и затопило кипятком перекресток улиц улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы. Несколько человек получили ожоги.

Челябинск, Павел Зварзин

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