Болельщики ушли, команда проиграла: ХК «Трактор» опять в эпицентре скандала

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» опять оказался в эпицентре скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает на своем поле екатеринбургский «Автомобилист». Болельщики «Сектора А» через пять минут после начала игры демонстративно покинули зал. Наблюдатели расценили эту акцию протеста как месседж руководству клуба: после 29 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» набрал всего 22 очка и идет на последнем месте в конференции «Восток».

«Болельщики «Трактора» провели в поддержку команды флэшмоб «Ждем перемен – ждем побед!", организованную по инициативе болельщиков и поддержанную администрацией клуба: на раскатке команды порядка 100 человек спели песню Виктора Цоя «Ждем перемен!". После этого менеджер по работе с болельщиками Артем Воробьев организовал группу «фанатов» к демонстративной акции – уходу с трибуны, – прокомментировали ситуацию в ХК «Трактор». – В октябре-ноябре в адрес Артема Воробьева руководителем службы информации и связей с общественностью Еленой Герасименко был выдвинут ряд замечаний и требований, с которыми данный сотрудник отказался работать. В результате его личные амбиции и несостоятельность, конфликт с новым руководителем, вылились в месть клубу. Обращаем внимание, что акция имела «местечковый характер» и получила поддержку узкого круга лиц, лично организованных Воробьевым. Клуб в ближайшее время примет решение по данному сотруднику».

Отметим, этот матч «Трактор» тоже проиграл – счет 4:2 в пользу «Автомобилиста».

Челябинск, Павел Зварзин

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