Полиция задержала автобус фанатов ХК «Трактор», ехавший в Магнитогорск

Полиция вмешалась в войну руководства челябинского «Трактора» и фанатов клуба.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по оперативной информации, поступившей в органы внутренних дел, сотрудниками полиции на подъезде к Южноуральску остановлен автобус с болельщиками из фанатского движения «SECTOR A ULTRAS», в котором находилось порядка 30 человек, среди которых имелись граждане, готовящие провокационные действия в период проведения хоккейного матча в Магнитогорске.

Полицейскими в ходе досмотра у нескольких пассажиров обнаружены фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения. Стражи порядка проводят с болельщиками профилактическую беседу, направленную на недопущение совершения противоправных деяний.

В настоящий момент в отношении одного из пассажиров автобуса возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотического средства.

Между тем, лидеры фанатского движения заявили, что задержание автобуса инспирировано руководством ХК «Трактор», отставки которого требуют болельщики. В клубе какое бы то ни было вмешательство со своей стороны отрицают.

Напомним, в середине ноября представители Сектора «А» покинули трибуны ЛА «Трактор» во время матча с екатеринбургским «Автомобилистом». После этого они обратились к губернатору Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексею Текслеру с требованием уволить гендиректора клуба Бориса Видгофа и его команду, обвинив их в провале команды в текущем сезоне.

В свою очередь, руководство «Трактора» обвинило фанатов в недостаточной любви к челябинской команде и предательстве.

Отметим, что в сегодняшнем матче в «Металлургом», прошедшем в Магнитогорске, «черно-белые» одержали победу со счетом 1:0.

Челябинск Декабрь 07, Виктор Елисеев

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