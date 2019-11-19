Челябинский «Трактор» продолжает войну с фанатами: в бой пошли «старики»

Ветераны ХК «Трактор» обвинили в предательстве фанатов, требующих отставки руководства клуба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытое письмо в поддержку нынешнего менеджмента челябинского хоккейного клуба опубликовала Челябинская областная общественная организация Федерация хоккея. Свои подписи под обращением к губернатору Челябинской области и президенту «черно-белых» Алексею Текслеру поставили экс-игроки «Трактора» Анатолий Картаев, Юрий Шумаков, Николай Макаров, Борис Молчанов, Александр Глазков, Андрей Кудинов, Олег Давыдов, Виктор Перегудов, Валерий Никулин, Виктор Труфанов и Владимир Шабунин. Интересно, что в первоначальной версии среди подписантов также были указаны Иван Савин и Александр Шинин, но потом их подписи из документа исчезли. А позднее telegram-канал «Челябинский хоккей» и вовсе заявил, что практически никто из указанных ветеранов знать не знает о письме.

Напомним, ранее представители фанатского «Сектора А» обратились к главе региона с требованием отправить в отставку нынешнего генерального директора клуба Бориса Видгофа и всю его команду, пообещав до выполнения их требований бойкотировать домашние матчи «черно-белых». В доказательство своих намерений фанаты покинули трибуны ЛА «Трактор» в самом начале домашнего матча с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

В клубе в ответ назвали демарш фанатов провокацией, за которой стоит один из сотрудников «Трактора», не нашедший общего языка с новым руководством и отвечавший как раз за связи с болельщиками. Авторов обращения назвали «псевдоболельщиками». Интересно, что своеобразный «ответ» фанатам, подписанный ветеранами челябинского хоккея, так же называет оппонентов Видгофа и его управленческой команды «псевдофанатами».

«Мы так же не довольны ситуацией в турнирной таблице, нам больно смотреть, как проигрывает команда. Но у нас с вами абсолютно новый коллектив, новый тренерский штаб и новые игроки. Благодаря вашей инициативе произошла смена главного тренера, и должно пройти время, чтобы команда выправилась, тем более, с таким количеством травмированных игроков», – обращаются ветераны к Алексею Текслеру и просят «не обращать внимания на радикально настроенных псевдофанатов», обвиняя их в предательстве.

«Они – не настоящие болельщики «Трактора». Как бы ни были недовольны болельщики руководством клуба, тренерами, игроками, они никогда не предадут команду, будут с ней и в моменты побед, и в моменты поражений. Их демарш явно имеет заказной подтекст или личные корыстные цели кого-то из его организаторов», – заявляют ветераны.

При этом претензии «Сектора А» несостоятельны, считают они. Так, на домашних матчах по-прежнему почти заполненные трибуны, и у них нет доказательств бесплатной раздачи билетов (хотя ветеранам, действительно, выделяются пригласительные, и в этом нет ничего плохого). «По поводу ситуации со школой: наконец-то руководство клуба начало реально уделять внимание школе, воспитанникам и тренерам. В школе впервые за столько лет начали делать ремонт, открыли залы спецподготовки. Начали ценить труд тренеров, впервые после долгого перерыва отмечен серьезными поощрениями тренерский состав. Все это даст результат, но, к сожалению, не сию секунду», – настаивают экс-игроки системы «Трактор».

Как ранее сообщал «Новый День», противостояние фанатов и руководства «Трактора» продолжается с минувших выходных. При этом ряд экспертов уже заявили, что «война», в которую ввязался менеджмент клуба, по сути, на ровном месте создала проблему. Среди прочего, этот скандал может стать настоящей головной болью для губернатора Алексея Текслера, являющегося также президентом ХК «Трактор».

Челябинск, Виктор Елисеев

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