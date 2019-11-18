Фанаты «Трактора» требуют уволить гендиректора клуба

Фанаты челябинского хоккейного клуба требуют уволить Бориса Видгофа с поста гендиректора команды. Они обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, занимающего параллельно пост президента клуба, с открытым письмом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в письме представители «сектора А» объясняют свой демарш на последнем матче команды (во время встречи с «Автомобилистом» из Екатеринбурга болельщики демонстративно покинули трибуну) и требуют «принять ряд мер для изменения ситуации, сложившейся в хоккейном клубе «Трактор».

«Во-первых, отправить в отставку генерального директора клуба Бориса Видгофа, а также всю его управленческую команду за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории «Трактора», – пишут горожане. – Обратить особое внимание на использование генеральным директором клубного бренда для самопиара и его откровенную ложь о былых заслугах на должности руководителя клуба».

Также болельщики просят выяснить, почему агентом большинства новых игроков клуба является Юрий Николаев, на что неоднократно указывали спортивные эксперты в последнее время.

Кроме того, они обращают внимание на бесплатную раздачу огромного числа пригласительных билетов на матчи «с целью маскировки недовольства болельщиков и создания искусственных цифр посещаемости». Это вызывает недовольство владельцев абонементов, многие из которых являются главным многолетним активом клуба и посещают домашние и выездные матчи.

В завершение письма фанаты заявляют о бессрочном бойкоте домашних матчей до тех пор, пока не произойдет смены руководства клуба.

Напомним, ХК «Трактор» вот уже несколько сезонов переживает кризис. Произошло это после ухода из команды главного тренера Анвара Гатиятуллина, из-за затягивания прежним руководством «черно-белых» с продлением контракта перешедшего в тренерский штаб питерского СКА. Однако, если в предыдущем сезоне клуб хотя бы вышел в плей-офф, в нынешнем команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции, практически потеряв шансы на продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Между тем, в начале регулярного первенства Алексей Текслер поставил перед клубом задачу выхода в финал Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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