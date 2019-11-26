Петля времени. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

17 Ноября 2008 года правительство РФ утвердило «Стратегию 2020» – концепцию долгосрочного социально-экономического развития страны (КДР). Концепция обозначала общие цели, которые предлагалось достичь. По оценке специалистов, стратегия оказалась неактуальной сразу после своего принятия: кризис 2008 года привел к резкому и глубокому падению экономических показателей и сделал невозможным достижение большинства количественных показателей ожидаемых от КДР-2020 первого этапа рассчитанного для реализации на период 2007-2012 года. Так, в 2012 КДР планировала достичь в отношении к 2007 году:

увеличения ожидаемой продолжительности жизни на 2,5 года;

роста ВВП на 37-38 %;

роста производительности труда на 40-41 %;

снижения энергоемкости ВВП на 17-19 %;

роста реальных располагаемых доходов населения – на 53-54 %;

роста инвестиций в основной капитал на 80-85 % и т. д.

По итогам 2018 года ни одна из этих целей достигнута не была. Почему так получилось и что из этого следует – в авторской колонке историка и экономиста Сергея Ясинского:

«Правящий режим вплотную приблизился к знаменательной дате: 2020-й год. Теперь уже всем абсолютно ясно, что «План-2020» не выполнен и не будет выполнен. Те, кто с самого начала говорил о том, что все обещания, связанные с этой датой – пустые фантазии, получают подтверждение своей правоты. А те, кто надеялся на чудо, может теперь перенести свои ожидания на реализацию «национальных проектов» – очередного обещания, от которого и сами представители власти ничего не ожидают, и даже не хотят оптимистично лгать на эту тему, настолько всё очевидно, да и надоело уже.

Однако дело тут может быть не в исполнении обещанного, а в реализации некой скрытой задачи, о которой не говорилось – какого-то тайного плана, и с этой работой у режима как раз всё хорошо и нет проблем. Тогда возникает вопрос: что бы это могло быть?

Из того, что можно увидеть непосредственно в реальности, на такую сверхзадачу претендует идея установления диктатуры правящего слоя – чего-то, похожего на советский строй, когда номенклатура – каста чиновников – имела абсолютную власть над страной, и могла делать всё, что ей вздумается. Тогда крушение СССР, разрушение прежней системы, глядя из такого ракурса, объясняется, в том числе и тем, что ей уже не хватало возможностей для управления страной. Номенклатура исчерпала все ресурсы для этого, и просто не могла в тех условиях поддерживать свою власть. И пришлось перестраиваться.

Но нужно было обновиться таким образом, чтобы усилиться за счёт получения ранее недоступных ресурсов, и при этом избежать опасности потери власти. Однако частично власть всё же пришлось отдать – по крайней мере, правящий слой вынужден был создать видимость того, что власть теперь принадлежит другим – народу, народным представителям, общественным структурам и т.п. При сохранении полновластия задача тогда не решалась – потому что нужно было ещё и избежать ответственности за совершённые в советское время преступления, и за ничтожные результаты десятилетий властвования, а для этого следовало притвориться, что номенклатура изменилась, что старая номенклатура – это одно, а новая – другое, и, следовательно, теперь всё будет по-другому.

Отказались от построения коммунизма, от принципов существования советского общества, от руководящей роли КПСС, разрешили частную собственность, частное предпринимательство, свободу слова и вообще любую свободу, включая выезд за пределы страны. Всё, ради того, чтобы избежать ответственности и удержать власть. Но с самого начала эта ситуация рассматривалась как временное отступление, и предполагалось, что, когда базовые проблемы обновления будут решены, правящий слой вернёт себе власть во всей полноте, и наступит прежняя, только улучшенная, то есть не советская, а постсоветская или неосоветская, жизнь.

Номенклатура получит в своё распоряжение богатства страны уже в виде частной собственности, получит возможности контактов с западными странами, поездок по Западу, жизни на Западе, открытия банковских счетов и приобретения имущества там, в общем, всего, что раньше было запрещёно по идеологическим причинам (чтобы не подрывать иллюзию социалистического строя, якобы существующего ради блага трудящихся).

Для ограниченного количества лиц наступит сказочная жизнь, которую будет обеспечивать остальное население страны – как и в советское время полностью бесправное и неимущее, с обязанностью трудиться на благо своих хозяев под видом блага Родины или будущих поколений (кстати, где они – эти «будущие поколения счастливых советских людей», ради которых десятки миллионов предыдущих советских людей угробили свою жизнь, так ничего для себя и не добившись? Вокруг одни несчастные, кроме той же номенклатуры).

Таков был план – во всяком случае, логично это предположить, исходя из идеи, что никто не собирался добровольно отдавать власть – все только притворялись. И власть осталась в руках той же номенклатуры. Ну и, во-вторых, глядя на то, что действительно получается в жизни. Ведь план придумывают для того, чтобы его осуществить, и значит, то, что сейчас происходит – это и есть реализация плана.

Обогащение и сладкая жизнь – это ведь вполне правдоподобная цель для представителей правящего слоя, и то, чего они достигли, у всех на виду, никто этого и не скрывает. И понятно, что такое не могло произойти случайно и не могло получиться само собой: невозможно представить, чтобы тысячи и десятки тысяч представителей правящего слоя нечаянно стали миллионерами и миллиардерами. А изначально хотели, как лучше для народа. Нет, конечно. Они уже почти не скрывают своего настоящего отношения к людям. И предполагать, что они что-то делают для населения страны – для этого надо быть уж очень доверчивым.

Однако частная собственность либо есть, либо нет. Не может быть частной собственности для узкого круга лиц: всё определяют базовые принципы, и если они запрещают частное имущество, то все возможности будут уничтожены, и вся собственность, независимо от того, кому она принадлежит, будет изъята, допустим, в пользу общества или в пользу государства, или ещё с какой-нибудь формулировкой, обеспечивающей псевдосправедливость конфискации.

Как сказал однажды (давно уже) один из «олигархов», он в любой момент готов передать все свои активы в пользу государства. Человек этот не самый бескорыстный, и, по идее, для него такое заявление даже немыслимо. Но, видимо, ему объяснили ситуацию, растолковали, что всё его имущество на самом деле и изначально принадлежит другим, что он может только поуправлять, попользоваться, и, когда потребуется, должен будет отдать его настоящим хозяевам, и он понял.

Это такой пример варианта дальнейших действий.

Но в этом случае ситуация полностью вернётся к советской. Произошедшее будет не обновлением, а чем-то вроде петли времени: сначала прорыв в будущее, с использованием достижений стран, опережающих в развитии (то есть, в сравнении с РФ, уже находящихся в будущем). Затем отклонение в сторону, потому что страна всё ещё в прошлом и будущее для неё недостижимо, поэтому движение вбок, разворот назад и возвращение – с тем имуществом, которое удалось раздобыть, побывав в этом самом будущем.

А вместе с этим возвращением вернутся и все недостатки советской системы – все те условия, которые привели СССР к крушению. В первую очередь, это несвободная экономика и отсутствие стимулов к эффективной работе, а значит к ненужности любой экономической деятельности, так как она не даёт никакого положительного результата. А вместо эффективности – советская показуха, то есть сокрытие реального, бедственного, положения дел, и демонстрация фальшивых показателей и достижений. Мы это уже видим в отчётах Росстата, в докладах министерства экономического развития, в сюжетах государственного телевидения и других государственных средств массовой деформации.

Что советская, что неосоветская система не могут исправлять свои недостатки – они как поезд, идущий по рельсам к своему крушению: свернуть невозможно, остановиться тоже, только полный вперёд, до самой гибели. Причём с демонстрацией полной уверенности в своих силах и в правильности избранного курса, твёрдости, решительности и неприемлемости никаких колебаний. С категорическим отказом признавать свои ошибки, видеть очевидное, с упрямством и несгибаемостью фанатика перед лицом смерти.

Так же будет и сейчас: до самого конца в государственной пропаганде будут космические надои урожая, образно говоря, и сплошные победы и достижения. Вопреки очевидности и здравому смыслу.

Никакая современная сложная высокоинтеллектуальная деятельность этому режиму недоступна, а выполнять её вместо них никто из умных людей не станет, так как это получится бесплатно или даже вообще, с угрозой для жизни и здоровья (ведь платить за серьёзную работу нужно много, а большие деньги притягивают воров и убийц).

Научных достижений в такой стране тоже быть не может. В советское время хотя бы был миф о научно-техническом прогрессе советского строя и движении, благодаря этому, к коммунизму. Сейчас нет никаких стимулов, даже словесных, чтобы подталкивать вперёд научную деятельность. Поэтому учёных сейчас уже нет – есть сотрудники околонаучных заведений, вся работа которых состоит в симулировании научной деятельности (а в свободное время некоторые расчленяют девушек). Ну, и помощь мракобесию, конечно.

Талантливые люди в сфере государственного управления тоже неприемлемы абсолютно, так как на их фоне нынешняя правящая «элита» будет выглядеть полнейшим убожеством. Да и задач высокого уровня эта «элита» предложить не может – их цели соответствуют их уровню развития. Поэтому и политика у такого государства не может быть успешной, во всяком случае, если предполагается что-то сложное, многосоставное, трудное для понимания «простого ответственного работника».

Таким образом, возврат режима к предыдущему положению подразумевает и восстановление условий, несущих гибель этому режиму. В прошлый раз Горбачёв и другие товарищи из руководства смогли провести страну по краю катастрофы, но нынешние товарищи не Горбачёвы, и получится ли у них повторить этот результат – большой вопрос.

Что получится – Горбачёв оценит».

Челябинск, Сергей Ясинский

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