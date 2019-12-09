9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption), который проводится ежегодно по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день в 2003-м году началось подписание правительствами различных государств Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной ассамблеей организации в ноябре того же года. Историк Екатерина Истрицкая напоминает о том, как с этой напастью боролись в России и что из этого получилось:

«РФ подписала этот документ в числе первых и ратифицировала Конвенцию Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ.

В 2008-м году, в канун католического Рождества в нашей стране был принят 273-й Федеральный закон «О противодействии коррупции», в котором «установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений». Через девять лет в этот ФЗ внесли дополнения. Например, статью №15 «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», вступившую в силу с начала прошлого года.

Согласно официальной информации, «в России поступательно реализуется система мер, направленных на обеспечение эффективности деятельности по профилактике и противодействию коррупции, ведется работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства с учетом как сложившейся в России правоприменительной практики, так и международных требований…

Значительное внимание уделяется вопросам предупреждения коррупции на государственной и муниципальной службе…

Для обеспечения единой государственной политики в области противодействия коррупции на федеральном и региональном уровнях сформированы и функционируют органы специальной компетенции. Основным звеном системы специализированных антикоррупционных органов являются подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (уполномоченные лица), которые созданы в федеральных государственных органах и их территориальных подразделениях, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, Банке России, госкорпорациях, в государственных внебюджетных фондах и некоторых иных организациях». И так далее, вплоть до отчетности различных ведомств, в том числе и Минтруда «по профилактике коррупции».

Если поковыряться в этих отчетах (я взяла период с 2016-го года) то цифры складываются во впечатляющий коррупционный пазл: с 2016-г по 2019-й антикоррупционные команды федерального и регионального уровня провели почти полмиллиона проверок (с учетом текущего года – много более полумиллиона). К разного рода ответственности привлечено 75 тысяч служащих, почти полторы тысячи человек уволены в связи с пресловутой утратой доверия (в 2018-м на это был особенно урожайный «сенокос»). В 30 тысячах случаев всякого соответствующего рода «конфликты интересов» удалось предотвратить или урегулировать (даже представлять не хочется, что и кто стоит за этими скучными и обтекаемыми формулировками).

Но и вы, и я понимаем – весь это коррупционный миллиончик (плюс – минус) – даже не верхушка, а малюсенькая макушка айсберга под названием «российская коррупция».

Для жителей же Челябинской области, где уже второй губернатор не может досидеть до конца срока своих полномочий (а куча членов их команд, равно, как и команд их предшественников, напротив, ввиду разного рода коррупционных «инцидентов» прочно сидит на нарах, либо, как те же губернаторы, скрывается от родного правосудия в английском тумане или в швейцарских горах – причем, вовсе не бедствуя, ибо карманы плотно набиты взятками или иными монетизированными результатами «использования административных рычагов в личных целях»), День борьбы с коррупцией уже впору делать региональным выходным днем.

Тем более что и раньше – и при Сумине с Соловьевым – региональная коррупция цвела и ширилась. Да и при советском строе – только в конце 70-х – 80-х прошлого века: застрелившийся председатель челябинского горисполкома, отправленный за решетку главврач 2-й областной, отставленный, судимый и лишенный военных (!) наград ректор местного политеха…

А с другой стороны – в других регионах и эпохах – не тащили что ли «государевы люди» из казны, не брали взятки?! При Екатерине, как помните, лишь парочка малахольных генерал-губернаторов взятки не брала, да из казны не тащила – «по мозговой склонности». Петр вообще ни одного такого полоумного по всей империи не сыскал.

Не тащили при Сталине?! Позволю не согласиться. Один из свежих примеров среди знакомых: сокурсница, выкапывая историю про репрессированного в 37-м дедушку, нашла его дельце, а оно не политическое, а уголовное – группа снабженцев в индустриальные 30-е спёрла почти годовой бюджет одной провинциальной ж/д… И кто не помнит про гардероб товарища Кагановича?!...

Оно, конечно, «деятельность» нынешних коррупционеров, как нам тут рассказала парочка фильмов, словно бы приуроченных ко Дню борьбы с коррупцией, от известного Фонда про «яхты, самолеты, наряды и скамейки» для «девушек» непоследних государственных лиц архиновой России – это «зашквар», выражаясь современным сетевым языком. Так, ведь и времена нынче тучные стоят – мирные, нанотехнологичные. А какие времена, такие и коррупционеры.

Но вот что я заметила – и по себе, деграданке, и по своим уже уставшим от «чудесатостей» России знакомым и приятелям – нам на эту коррупцию пофиг. Мы уже веселимся, глядя на очередные вскрытые полы на даче очередного чина, где припрятаны миллионы миллиардов. Не возмущаемся, не страдаем. Цитируем друг другу Жванецкого, у которого в прошлом году была такая же реакция:

«Мне вообще очень понравилось послание президента, атмосфера, в которой это послание было прочитано... Пункт вот этот о коррупции и как Путин борется с ней. Я, конечно, был очень сильно удивлен той смелости, с которой наш президент прямо в зал, где сидели губернаторы, министры, депутаты – прямо в этот зал, смело говорил о коррупции и борьбе с нею. Эта публика встретила его слова твердо! Также открыто и смело, глядя ему в глаза. Путин говорил, в нашей стране процветает коррупция. Они вынули блокноты и даже что-то записали. Действительно, процветает что? Коррупция. Записали. Процветает где? В нашей стране. Процветает когда? Сегодня. Никто не вскочил истерически и не вскрикнул: как вы смеете, почему, кто, где? Никто это не сказал. Потому что где коррупция процветает? В стране. Не здесь, в стране. Вот выйдем, там оно и процветает... Это смешно, если бы не было так грустно. Ведь борьба с коррупцией во главе с президентом Путиным так и происходит, поговорили, записали, украли, забыли, и так по накатанной».

И далее: «Лично мне кажется: если мы уничтожим коррупцию, жить станет гораздо хуже. Если мы все будем поступать по закону, хреново всем будет – пока у нас такая Дума с этими невнятными законами. Они ещё не научились их создавать, а мы уже научились коррумпировать. Пока они научатся... Наверное, мы не доживём ни до ликвидации коррупции, ни до лучшей жизни. Сейчас жизнь с коррупцией нормальная – в магазинах все есть, одежда есть, еда есть, а кто там кому какие откаты дает...»

Блин, Жванецкий давно разменял девятый десяток, мои сверстники еще границу пятого – шестого не переползли (или только – только переступили), но им тоже так кажется.

Да что Жванецкий, Карамзин констатировал про свое «время» – «Воруют!» Не орал, не возмущался – просто зафиксировал. И радовался, что «жестокость» российских законов хорошо компенсируется «необязательностью их исполнения».

Бродский, сравнивая брежневскую эпоху и сталинскую в «Письме к римскому другу» (1972) , а на самом деле – к другу самому обычному – советскому, ленинградскому поэту Евгению Рейну написал:

«Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции, у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.

Лебезить не нужно, трусить, торопиться.

Говоришь, что все наместники – ворюги?

Но ворюга мне милей, чем кровопийца».

Мозгом я понимаю, что считать ворюг милотой, делая выбор между ними и тиранами, –это усталость. Усталость от опыта российской жизни. Потому что это вечная российская ситуация – загнать себя в положение, в котором нет выбора, нужен какой-то поступок иногда почти героический, но не системообразующий. И не умный, и не благородный, и вообще не имеющий никакого отношения к высокой сфере этического – из разряда 10 заповедей, выполнять которые нужно все и всю жизнь. Вспомните, в данном контексте хоть Ельцина: абсолютно советский продукт – он всю страну вечно загонял в такую ситуацию.

Мозгом я все понимаю, но у меня ведь тоже есть жизнь, дела и дело – как и у других соотечественников. Нам нужно заниматься работой, домом, культурой или экологией.

И поэтому укоры забугорных друзей или коллег: мол, невозможно жить в стране и быть при этом свободным от ее правительства, меня изрядно раздражают. Потому что во всем приличном мире это возможно. Там большинство людей не соотносит свою жизнь и работу, тем более, смерть с тем, Барак Обама на троне или Дональд Трамп с Меркель и Макроном.

Другое дело, что их нормальные законы и реальная борьба с нарушениями закона (в том числе, и злоупотреблениями власть предержащих) защищают интересы граждан. Потому что демократия. Потому что конкуренция политическая заставляет это делать. А у нас даже слухи про любого оппозиционера – дескать, «это проект Кремля, вот такой хитрый и умный», – от отсутствия нормальной социальной среды. Когда политиков в стране не тысячи, как у тех, приличных, а двое.

И эти двое, как и мы – миллионы – тоже «кремлевский проект». Просто потому, что ничего другого в стране так и не появилось.

Даже «оттепель» – явление повторяющееся. Предтечей Хрущевской была Александровская, когда после смерти Николая Первого свободу и права вернули декабристам. Разница между этими событиями – век, вот не поверите: 1856- 1956…

Однако при царе-освободителе воровали и злоупотребляли властью не меньше, чем при его батюшке «Николае Палкине». Но при Александре страна начала как-то выкарабкиваться из бездны, а при Николае Палыче едва не загнулась…

Я отвлеклась, вы скажете. И будете правы. Но это все просто мысли вслух по поводу Дня борьбы с коррупцией. Я ведь все-таки не сотрудник компетентного ведомства по отлову взяточников и казнокрадов. Могу и расползтись «мыслию по древу», потому что думаю: а может прав симпатичный интеллигентный парень, сын священника Сергей Шаргунов – мол, борьба с привилегиями в нашей стране никогда не приводила ни к чему хорошему. Правда, он агитирует на борьбу за национальную гордость. А мы-то знаем – давно живем: эта борьба тоже ни к чему путнему не вела…

Не знаю, может, не борьба с коррупцией должна быть во главе политической и прочей повестки? А нормальные программы – экономические, просветительские, культурные, нравственные?!

Если при Александре Втором коррупция и деградация (и ее противоположность – всеобщий ренессанс) не были связаны, может, они не связаны и сейчас?!

Может, все дело в реальных и красивых проектах – медицинских, гуманитарных, архитектурных?!

И опять же мне кажется, на первый план выходят принципы демократии. И такого понятия, как репутация. Если воруют – значит, берут чужое. Значит, даже эти высокопоставленные казнокрады не верят, что это их страна, что они на что-то влияют (голосуя, например), что их защитит закон. Но что и когда заставит их дорожить репутацией и осознать, что они воруют не только чужое, но и у себя?!

Кажется, мы опять вернулись к политике. К закрытой политической системе, что свойственна не только России. Когда есть два способа управления – коррупция либо тирания.

И это очень печально. Потому что лично я не готова участвовать в изменении ситуации. В борьбе не с коррупцией, а за настоящую (не кукольную, не декоративную) политическую свободу. Я постаралась, как и многие сограждане, выстроить свою личную и профессиональную жизнь так, чтобы не зависеть от смены властных парадигм, тем более, от риторики власти. Остаться человеком при любом строе. Наверное, я рискую – ведь жизнь штука долгая и сложная. Но у меня есть маленькая надежда, по Бродскому – «Россию спасут территория и язык». Может, такая большая страна, как молох, переплавит любые, даже самые отвратительные тактики и методики кремлевских башен. Когда-нибудь…

Рискну предположить, что нас с вами спасет (и уже спасает) не вертикаль власти, а куда более многочисленные внутрироссийские горизонтальные связи (и социальные сети я тоже имею в виду).

Это Кремль с Рублевкой и еще несколькими властными анклавчиками думают, что отгородились от нас. На самом деле, вся огромная страна давно уже живет по своим законам, выстраивая альтернативные личные связи.

У знакомых учат детей. У знакомых лечат зубы и покупают – ну, что по средствам купить.

Со знакомыми смотрят «Яхту, девушку, самолет»…

И пытаются тренировать нравственные мускулы. Чтобы не атрофировались. Хотя возможностей для этого, увы, немного.

P.S. Из истории вопроса. Был в челябинском университете – со времени основания вуза и до своей смерти легендарный профессор – историк Машин, на лекции которого ходили всем универом, и не только студенты, но и коллеги профессора – и лирики, и физики с математиками.

Так вот про природу российской коррупции Машин рассказывал такой анекдот – он такой солипсист был, ратовал исключительно «за историческую власть», то есть считал все пороки госустройства неискоренимыми, а выше всего ставил профессиональное служение: «Пётр Первый однажды выступал в Сенате и сказал, что он примет указ о казни чиновника, если тот «украл хотя бы на стоимость веревки».

Встал обер-прокурор Ягужинский и спросил: «Ваше Величество, вы хотите остаться один?"

И Петр все понял...»

Челябинск, Екатерина Истрицкая

Челябинск. Другие новости 09.12.19

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