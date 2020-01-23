Южноуральские садоводы могут попасть на миллионные штрафы

Садовым товариществам грозят семизначные штрафы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , садовые товарищества (СТО) Челябинской области оказались не готовы к новым правилам пользования грунтовыми водами. Об этом заявила заместитель министра промышленности Челябинской области Марина Шаповаленко.

Напомним, в мае 2018 года региональный парламент согласно требованиям федерального законодательства принял областной закон, которым введен упрощенный порядок предоставления товариществам в пользование участков недр для водоснабжения. Он предусматривает предоставление СТО в минпром области сокращенного перечня документов для получения данных участков, что влечет за собой снижение их финансовых затрат.

По итогам переписи 2016 года в Челябинской области располагается 600 товариществ, имеющих автономные источники водоснабжения (собственный водозабор, колодец, скважина). Однако, по состоянию на 10 января 2020 года заявки на получение в пользование участка недр поступили только от 23 садоводческих товариществ. А лицензии получили 5 из них.

Остро этот вопрос встал с 1 января 2020 года, так как в соответствии со статьей 7.3 КоАП РФ осуществление товариществами пользования недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

Впрочем, по мнению самих садоводов, проблема оказалась сложнее, чем кажется министерским чиновникам. Так, один из депутатов областного заксобрания напомнил, что упрощенный порядок действует лишь в случае, если на скважину оформлялся паспорт. В действительности же паспорта есть далеко не во всех товариществах.

Для того же, чтобы собрать весь пакет документов, представителям товариществ необходимо обращаться в Нижнеобское бассейновое водное управление. Причем представительство ведомства в Челябинск подобные обращения не принимает, а отправляет «ходоков» в головной офис, расположенный в Тюмени.

Парламентарий предложил упростить порядок получения лицензии садоводами, договорившись через региональный минстрой с управлением о дистанционной подаче документов.

Однако это предложение вызвало бурю негодования со стороны председателя комитета экологии Законодательного собрания Челябинской области, одного из богатейших жителей региона Константина Струкова. Депутат заявил, что люди ездят оформлять права на лесные участки в Саратов, а кому-то приходится решать вопросы и вовсе в Москве. Мол, ничего страшного в поездке в Тюмень нет. Видимо, парламентарий-олигарх, владеющий группой компаний «Южуралзолото», а до этого бросивший на произвол судьбы Челябинский и Коркинский угольные разрезы, решил не снисходить до подробностей и различий между коммерческой деятельностью «лесоводов» или «горнодобытчиков» и деятельностью земляков, использующих земельные участки, в основном, для обеспечения овощами, фруктами и ягодами собственных семей.

Впрочем, членам некоммерческих товариществ снисходительно дали еще два месяца для решения проблем со скважинами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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