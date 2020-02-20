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Четверг, 20 февраля 2020, 16:05 мск

Новости Челябинск

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Южноуральские власти решили ограничить застройку застроенного озера Тургояк

На берегу озера Тургояк запретят строить. Но не всем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия уникального озера началась 30 лет назад: в 1991 году депутаты горсовета Миасса заявили о нецелесообразности создания нацпарка с формулировкой «он не будет себя оправдывать». За последующие 25 лет берег водоема оказался буквально захвачен бизнесменами и политиками. Прибрежную зону застроили многоэтажными зданиями, закатали в асфальт, обнесли заборами, утыкали банями и пивнушками. Несмотря на запрет, большое количество моторных плавсредств продолжают бороздить акваторию озера, а ближайшие леса планомерно вырубают для дальнейшего освоения земель. Некоторые арендаторы и вовсе взорвали часть скал, чтобы оборудовать искусственные пляжи.

Нормативные акты, призванные защитить озеро от всевозможных посягательств, пока лишь работают против него самого. Например, с 2007 года положение о памятнике природы – озере Тургояк не раз переписывалось в угоду застройщикам и местным предпринимателям, Участочками (площадью в несколько тысяч «квадратов») на берегу обзавелись в свое время вице-губернаторы Челябинской области Игорь Сербинов и Андрей Косилов. Потом они перестали быть чиновниками, а участки у них остались.

Местные жители долго пытались добиться свободного прохода к воде в этой зоне. Во время губернаторства Михаила Юревича в дело даже вмешалась прокуратура, но потом губернатором стал Борис Дубровский и о скандале как-то забыли.

А попытки застроить еще оставшиеся свободными берега не прекращаются. Так, ООО «Крутой берег» планирует построить на базе бывшего детского лагеря «Космос» на озере Тургояк термальный курорт с гостиницей на 120 мест и конференц-залом на 250 мест.

Но областные власти, наконец, спохватились и решили внести поправки в положение «О памятнике природы Челябинской области озеро Тургояк». О предлагаемых изменениях доложил сегодня министр экологии Сергей Лихачев. Предполагается запретить предоставление земельных и лесных участков под возведение объектов капитального строительства и размещение некапитальных строений и сооружений.

Но запрет не будет распространяться на объекты отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, расположенных за пределами 50 метров от границы памятника природы и подключенных к централизованной системе водоотведения (канализации). То есть строить такие объекты будет можно, следовательно, антропогенная нагрузка продолжит возрастать. А город и область даже ничего не получат взамен: Миасс признан территорией опережающего социально-экономического развития, а все резиденты ТОСЭР получают солидные налоговые льготы.

Тот же термальный курорт будет сроиться как раз таким резидентом.

Кстати, будут ли сносить объекты, уже построенные в 50-метровой зоне или неподключенные к канализации, власти не сообщают.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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