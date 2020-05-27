Карантин на ранних этапах эпидемии не влияет на ее развитие – расчеты южноуральских ученых

Режим самоизоляции, введенный на ранних этапах эпидемии, практически не влияет на ее развитие. К такому выводу пришли ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, создав модель распространения коронавируса на примере Нью-Йорка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», моделированием развития эпидемии специалисты начали в конце марта. Сначала снежинцы использовали наиболее популярную в мире модель SEIRD, но одновременно разрабатывали более сложную статмодель, учитывающую, помимо прочего, различные каналы заражения и очаги распространения коронавируса. Эта система позволяет разыграть вариант поведения каждого человека в зависимости от его социального статуса.

«Например, школьники проводят какое-то время дома, затем, не используя транспорт, следуют в школу, проводят там 6 часов, идут домой и остаток дня проводят в семье, – поясняют разработчики. – Пенсионеры не ездят на работу, но посещают магазины и так далее. На каждом шаге моделирования рассчитывается вероятность заражения человека, зависящая от времени контакта, числа зараженных в помещении, площади помещения».

Статистическая модель позволяет анализировать такие факторы, как введение карантина в отношении отдельных социальных групп или в отдельных сферах деятельности (работа, транспорт, магазины).

«Одним из неожиданных результатов начальных расчетов явилось то, что введение карантинных мер на ограниченный период (2-3 недели) на этапе начала эпидемии слабо влияет на конечный результат, приводя только к оттягиванию основного пика заражений во времени и практически не меняя его амплитуды, – заявил замначальника научно-теоретического отдела ВНИИ ТФ имени Забабахина Владимир Легоньков. – Тем не менее, такая задержка, безусловно, полезна с точки зрения мобилизации и подготовки системы здравоохранения к развитию эпидемии, а также появления дополнительного времени на разработку вакцины».

Развитие ситуации подтвердило точность расчетов: составленный прогноз для Нью-Йорка совпал с реальной ситуацией с точностью до статистической погрешности.

Ученые подчеркивают, что ключевым для прогнозирования дальнейшего развития событий является вопрос о доле бессимптомных вирусоносителей – в зависимости от нее развитие эпидемии может идти как по благоприятному сценарию, так и по крайне неблагоприятному.

Результаты исследования южноуральских ученых переданы в Москву.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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