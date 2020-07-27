Челябинское «Яблоко» проведет акцию в свою поддержку, несмотря на запрет массовых мероприятий

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» проведет сегодня акцию в свою поддержку, несмотря на запрет массовых мероприятий.

Как уже сообщал «Новый День», облизбирком забраковал 22% подписей, собранных в поддержку партии на выборах в ЗСЧО и проверенных комиссией, при допустимом пределе 5%.

При этом более трети забракованных подписей признаны недействительными из-за того, что их собирали члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, что запрещено законом.

Представители «Яблока» заявили о провокации, тем более, что забракованные подписи им показать отказались. Партия представила в облизбирком возражения на 58 листах.

Тем не менее, в регистрации в качестве участников избирательной гонки «Яблоку» было отказано.

Руководство регионального отделения подало уведомление о проведении 27 июля массовой акции в свою поддержку. Аппарат губернатора и правительства Челябинской области 24 июля известил, что акция согласована, и практически сразу же стало известно, что губернатор продлил режим повышенной готовности, не допускающий никаких массовых и публичных мероприятий, до 9 августа.

Тем не менее, акцию решили не отменять:

«Сегодня с самого утра позвонили из управления внутренней политики, говорят: мы их неправильно поняли. Пикет у ЗСО Челябинской области проводить было бы можно, если бы не режим повышенной готовности, а так это нарушение.

Мы не нарушители, но за права челябинцев постоим. Поэтому сегодня на Кировке около Заксобрания Челябинской области с 12:00 до 18:00 мы просто собираем подписи в поддержку нашей жалобы в Центризбирком РФ с требованиями нас зарегистрировать», – рассказал руководитель челябинского отделения «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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