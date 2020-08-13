В России выявили массу нарушений трудовых прав в период пандемии коронавируса

Международный правозащитный центр Агора обратился в Международную организацию труда в связи с нарушениями прав работников в период коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушения трудовых прав работников проанализированы в докладе «Труд в нерабочие дни: права, нарушения, перспективы».

Авторы доклада – специалисты в области трудовых прав, адвокаты Валерия Аршинова и Федор Сирош вместе с юристом Региной Гаязовой выявили основные нарушения, описали типичное поведение работодателей в период так называемых «нерабочих дней» и способы их уклонения от трудовых обязательств.

«В России, по данным Росстата, уровень безработицы на конец февраля 2020 года составил 4,6% (3,4 млн человек) от общей численности рабочей силы; в апреле вырос до 5,8% (4,3 млн человек), что является максимальным значением с апреля 2016 года, а в мае достиг 6,1% (4,5 млн человек)», – отмечается в докладе.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, лишь каждый четвертый из безработных стал таковым в период пандемии. Выяснилось, что среди безработных больше всего специалистов торговли и бытового обслуживания, специалистов по административной и обеспечивающей работе и транспортной отрасли.

«С конца марта по 29 июня 2020 года в России уволено 3 миллиона 718 тысяч человек – такие цифры приводятся в докладе министра труда.

Количество безработных росло пропорционально введенным государством мерам по нераспространению коронавируса и, скорее всего, продолжит свой рост.

Согласно статистике портала Роструда Онлайнинспекция.рф, в период пандемии резко увеличилось количество обращений работников в инспекцию труда: если в январе-марте 2020 года их было примерно 4 тыс в месяц, то в мае – выросло до 12 тыс 661.

Больше половины обращений были на тему увольнения – 10 892 (29%) и заработной платы – 10 013 (27%). На «Коронавирус: горячая линия» по данной теме поступило 6 769 обращений5 (18% от всех запросов)», – сообщают авторы доклада.

В рамках исследования был составлен рейтинг «типичного» поведения работодателей в период пандемии. Самым «популярным» способом оптимизации расходов стало уменьшение фонда оплаты труда работников. Далее в порядке убывания идут увольнения, уменьшение размера оплаты труда при уменьшении объема выполняемых работ, перевод сотрудников на дистанционный режим, уменьшение размера оплаты труда при неизменном объеме выполняемых работ, принуждение к оформлению отпуска и оформление простоя.

Большой объем нарушений трудовых прав повлиял на рост прокурорских проверок работодателей и, возможно, повлияет на увеличение количества уголовных дел. В то же время авторы исследования считают, что такие дела должны быть прекращены по объективной причине невозможности выплаты зарплаты.

«Многих проблем в трудовом секторе экономики можно было бы избежать при введении государством режима чрезвычайной ситуации, однако были приняты иные меры», – говорится в докладе.

Среди недоработок властей авторы так же выделили:

– запоздалые меры в случае вахтовиками, в результате чего их поселки стали очагами массового распространения коронавируса;

– отсутствие поправок в Трудовой кодекс, регулирующих особенности труда дистанционных работников;

– признание коронавируса профессиональным заболеванием только для медицинских работников, хотя повышенному риску заражения подвергаются и представители иных профессий.

Агора рекомендует Международной организации труда потребовать от российского правительства отчитаться о применении международных трудовых норм и стандартов в период пандемии коронавируса и призвать власти к их соблюдению для преодоления социально-экономических последствий Covid-19.

Москва, Игорь Юров

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