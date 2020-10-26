«Реферат сомнительного качества»: эксперты в очередной раз раскритиковали южноуральскую терсхему обращения с отходами

В Челябинской области завершился прием замечаний и предложений по проекту территориальной схемы в области обращения с отходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс разработки региональной терсхемы неоднократно подвергался жесткой критике. Вот и сейчас, когда работа движется к завершению, говорить о готовности главного стратегического документа мусорной отрасли нельзя.

«Министерство экологии выдает за масштабную аналитическую работу некое подобие реферата сомнительного качества, – заявляют в ОНФ. – Документ изготовлен таким образом, чтобы соответствовать общим требованиям закона. Статья 13.3. ФЗ «Об отходах производства и потребления», который предусматривает наличие определенных разделов в терсхеме, и местное минэкологии постаралось соблюсти эту формальность. Содержательная же часть основополагающего регионального нормативного акта оказалась непригодна для работы с ним».

Анализ документа показал, что, как и в прежних версиях территориальной схемы, в предлагаемом проекте использованы устаревшие и неполные данные. Речь идет о Челябинском, Кыштымском, Магнитогорском кластерах.

«Ошибки в расчетах могут дорого обойтись Челябинской области и неизбежно приведут к необоснованным решениям. Например, к выбору экологически опасных и невыгодных технологий обращения с отходами», – отмечают эксперты. – Невозможно планировать потоки отходов или решать вопросы о строительстве новых объектов обработки и утилизации без наличия в территориальной схеме реальных данных о численности населения по кластерам, морфологическом составе и объемах накопления отходов, их источниках, количествах и точного расположения мест накоплений, прогнозных значений по количеству и составу.

К тому же, проект не позволяет объективно оценить объем вложений на эти цели, не предусматривает условий для инвестиционной составляющей и взаимодействия субъектов рынка обращения с ТКО, то есть, фактически, не имеет ничего общего с целями и задачами «мусорной» реформы, которая направлена на снижение объема образования отходов и максимальный возврат его во вторичный оборот».

В соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» (N89-ФЗ) территориальная схема не просто обязательно включает инвестиционную составляющую, а является главным фундаментом для разработки инвестиционной программы. Но в проекте челябинского минэкологии не заложено ни одного условия для развития отрасли.

«Это свидетельствует об их вопиющей некомпетентности, – заявляют в ОНФ. – Вкупе с нежеланием принимать конструктивные замечания, ведомство уменьшает перспективы для цивилизованного решения мусорных проблем в Челябинской области в ближайшее десятилетие и ставит под угрозу выполнение задачи, поставленной президентом РФ к 2024 году».

В качестве примера критики приводят горный кластер, где минувшим летом Сатка, Катав-Ивановск, Аша, Усть-Катав и Трехгорный оказались завалены мусором.

Второй пример: Карабашский кластер, который настолько переполнен, что отходы из Златоуст приходится возить за 150 километров в одну сторону – на полигон в Полетаево.

«Причина в отсутствии грамотных, логистически выверенных маршрутов для работы регоператоров, неверных расчетах образования отходов и количестве источников их производства. Проще говоря – все в том же несовершенстве территориальной схемы, – отмечают эксперты, подчеркивая что грубые ошибки, недочеты и расхождения с реальными данными найдены практически в каждом разделе проекта террсхемы.

«Речь должна идти даже не о корректировке, а о полном пересмотре главного документа, – заявляют в ОНФ. – Полумеры в данном вопросе недопустимы, поскольку от качества территориальной схемы фактически, зависит экологическая ситуация в регионе и комфорт проживания в нем людей».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.10.20

Онищенко назвал недостаточными темпы вакцинации против гриппа. / Дождь, снег и гололед: Южный Урал оказался во власти циклона. / Скончались еще 7 южноуральцев, зараженных COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»