Показательное выступление Текслера: ни острых вопросов, ни внятных ответов

Итоговая пресс-конференция губернатора Челябинской области Алексея Текслера обошлась без острых вопросов и внятных ответов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», широко анонсированное общение губернатора Челябинской области Алексея Текслера с журналистами и жителями региона в прямом эфире областного ТВ вышло на редкость блеклым.

Единственным эмоциональным заявлением главы региона оказалось объявление о принятом, наконец, решении объявить 31 декабря уходящего года праздничным выходным днем. Конечно, несколько портило впечатление стремление придать этому вид долгожданного подарка южноуральцам. Ведь сделано оно было на фоне некоторых соцопросов жителей региона, где больше половины участников заявляли, что не намерены работать в последний день декабря вне зависимости от того, будет он официально выходным или нет, или хотя бы попробуют увильнуть от работы.

В остальном пресс-конференция оказалась ожидаемо скучной. Бросилось в глаза практически полное отсутствие острых, да и вообще каких-либо вопросов со стороны южноуральцев: за 3 часа из было всего пять. Да и те, что пропустили, касались интересов уж слишком ограниченного круга лиц (в пределах, зачастую, одного дома), и требовали настолько незначительного напряжения административного ресурса, что не оставляло ощущение, будто выпустили их в эфир лишь для придания хоть какой-то живости.

Так, глава региона обещал лично вмешаться в ситуацию с канализацией в одном из домов поселка Саргазы Сосновского района. Ну, как лично... «Дам поручение разобраться». Странный пиар. Тем более, что, как оказалось, в области работает целый Центр управления регионом, где в автоматическом режиме распределяются подобные жалобы и направляются исполнителям того уровня, где проблему можно решить.

Интересно, что одним из первых вопросов, заданных СМИ, касался перспектив замены в различных профессиях людей роботами. Задававший вопрос журналист даже намекнул, что и его коллег может коснуться ждать судьба. Показательно, что это сказал представитель госканала, буквально «по Фрейду» легитимизируя сценарий с заготовленными вопросами и ответами, ведь роботы именно и действуют по заранее заложенному в них алгоритму.

Не обошлось без привычных в конце года отчетов. Много было сказано о пандемии COVID-19, борьба с которой была организована, скорее, на федеральные средства. Наконец-то подтверждена информация о грядущей отставке министра строительства Виктора Тупикина и министра спорта Леонида Одера, что давно уже стало «секретом полишинеля».

И было много странных заявлений. Так, оказалось, что Алексей Текслер крайне недоволен оптимизацией медицинской сферы. При этом буквально в это же время продолжается процесс ликвидации детское урологическое отделение в Челябинской ОКБ №3 (одно из двух отделений в городе).

А вот на вопрос о том, будет ли в Челябинске или рядом создан эко-технопарк, губернатор так и не ответил. Пустился зачем-то в долгие рассуждения о «мусорной» реформе, а потом выяснилось, что глава региона, может, и не против, но в чем конкретно дело – понятия не имеет.

Еще одна странность – обвинение в срыве благоустройства набережной реки Миасс, адресованное подрядчику. При том, что на днях прокуратура заявил: виновны в срыве городские чиновники.

И уж совсем никуда не годной оказалась реакция на обращение родителей воспитанников цирковой студии из Южноуральска. Напомним, там уже год тянутся разбирательства после гибели во время занятий маленькой девочки. Следователи винят в произошедшем руководителя, с ними согласился суд первой инстанции, но процесс не окончен. Между тем, руководство города уже приняли решение о закрытии студии, потом его отменили. По словам родителей, детей то пускают на занятия, то нет, запрещают им выступать на массовых мероприятиях.

Кстати, история не раз освещалась СМИ, обращались родители и в администрацию губернатора. Но оказалось, что Алексей Текслер совершенно не в курсе ситуации, в чем он и признался. То ли Центр управления регионом так оперативно сработал, что ли еще по какой причине. Но не дошли, выходит, до главы региона адресованные ему лично обращения.

Впрочем, на какие-то вопросы губернатор отвечал весьма бодро, даже иногда копируя интонации президента России Владимира Путина. Например, с удовольствием заявил, что возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму. Или похвастался сдачей в эксплуатацию многоквартирных домов в Верхнем Уфалее, связав зачем-то это с заходом в город нового инвестора. Хотя дома строились в рамках программы расселения ветхо-аварийного жилья.

Попробовал себя глава региона и в роли прорицателя. И эта роль удалось ему сегодня лучше всего: с губернаторским сценарием будущего можно только согласиться – нас ждет тяжелый год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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