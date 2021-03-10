Арестованному вице-мэру Челябинска пытались изменить меру пресечения

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционной инстанции жалобу защиты вице-мэра Челябинска Олега Извекова на решение Центрального районного суда.

Как уже сообщал «Новый День», Извекова задержали 18 февраля по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

19 февраля Центральный районный суд Челябинска определил Извекову меру пресечения – содержание под стражей до 17 апреля.

Защита обжаловала это решение и просила изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат напомнил о том, что Извеков написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием. Защита считает это доказательством того, что он не собирается скрываться или оказывать давление на свидетелей.

Однако суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения:

«Исключить из описательно-мотивировочной части постановления Центрального районного суда Челябинска от 19 февраля 2021 года указание на то, что обоснованность подозрения подтверждается протоколами очных ставок и явкой с повинной. В остальной части это же постановление оставить без изменения», – озвучила вердикт судья.

Таким образом, Извеков останется под стражей до 17 апреля.

Челябинск, Павел Зварзин

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