К истории с удорожанием реконструкции набережной Челябинска привлекут прокуратуру

Жители Челябинска намерены обратиться в прокуратуру и контрольно-счетную плату с просьбой проверить, нет ли признаков коррупции и прочих преступлений в истории с удорожанием реконструкции городской набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», достраивать скандальную набережную будет компания семьи Вайнштейнов ООО «Строймеханизация». Она была единственным участником торгов, поэтому получить полную сумму контракта, заявленную властями – 489,6 млн рублей. Но бюджету объект обойдется почти в 2 раза дороже.

«502 метра набережной реки Миасс должны обойтись бюджету Челябинска в 744,5 млн рублей, – написал в соцсетях лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. – Первоначально (согласно «бесплатному проекту») на строительство набережной должны были потратить 574 млн руб. Именно на эту сумму в ноябре 2019 года был заключен контракт с «Урал-Сервис-Групп». Работы по контракту шли «ни шатко, ни валко», но власти не спешили его разрывать.

Дотерпев так до его окончания 15 декабря 2020 года, обе стороны расторгли контракт по обоюдному согласию: за это время компании успела освоить 254 млн. рублей, ни разу не получив от мэрии пеню за срыв сроков выполнения промежуточных этапов – только символический штраф, предусмотренный за нарушение обязательств (кроме просрочки).

При расторжении контракта по соглашению сторон сведения о компании не включаются в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас контракт на достройку набережной будет заключен ООО «Строймеханизация» на 489,6 млн руб. На данный момент, судя по освоенным деньгам, готовность объекта 34%.

Когда бесплатно – это слишком дорого.

Становится понятным, почему мэрия взяла в реализацию «бесплатный проект» на строительство набережной компании «Уралдорпроект» взамен проекта казанской фирмы, за который было оплачено 9,2 млн. бюджетных рублей.

В процессе строительства еще предыдущей компанией стоимость работ по проекту с «легкой руки» была увеличена на 166 млн рублей (2 квартал 2019г.) Согласовывать увеличение объема работ и сметы со «своими проектировщиками» намного проще. В рамках одного контракта такое увеличение стоимости провести нельзя (максимальное увеличение 10% от стоимости), поэтому контракт и был расторгнут.

Стоимость челябинской набережной уже сейчас выше стоимости набережной озера Кабан в Казани, одной из лучших набережных в России: там стоимость строительства 2 км и 19 гектаров составила порядка 2 млрд рублей, при этом результат уже первого этапа работ в 600 млн стал «визитной карточкой» города. Так бывает, когда перед освоением бюджета комплексно планируют развитие территории, а не пилят деньги. Надеяться на то, что наша набережная попадет в топ не приходиться, разве что в коррупционный.

Вообще жалко: в результате потраченных к саммитам ШОС и БРИКС 15 млрд рублей в Челябинске из грандиозного появился только недострой конгресс-холла, а мог появиться свой парк Зарядье (14 млрд, Москва), если бы...»

По факту превышения первоначальной стоимости строительства набережной реки Миасс, а также ненадлежащей приемки работ комитетом дорожного хозяйства Челябинска, который еще на стадии приемки первых этапов от «Урал-Сервис-Групп» должен был понять, что подрядчик идет не в графике, обращения будут направлены в прокуратуру и контрольно-счетную палату».

По договору организация должна зайти на объект в ближайшее время и сдать его до 20 августа 2021 года.

Отметим, что это уже второй крупный контракт, полученный компаниями семьи Вайнштейнов за последние 1,5 месяца. Сдать набережную должны к 20 августа текущего года.

Челябинск, Павел Зварзин

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