Любить родину южноуральцев научат чиновники и представители облвоенкомата

Исполняющий обязанности председателя правительства Челябинской области Виктор Мамин подписал распоряжение о координационном совете по реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исходя из этого документа, формировать у южноуральцев любовь к Отечеству, преданность ему и стремление служить его интересам (так трактует патриотизм Философский энциклопедический словарь 1983 года) будут представители региональных министерств образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, общественной безопасности, соцотношений (отдельно в состав включен начальник управления демографической политики), а также Совета ветеранов, облвоенкомата, ГУ МЧС и ЧРО общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».

Главной по патриотизму назначили первого вице-губернатора Ирину Гехт. Возможно, эту ответственную роль ей доверили как специалисту в формировании «профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе» (так называлась ее кандидатская диссертация). А, может быть, как непримиримому борцу со всеми несогласными – от экологических активистов до сторонников Навального. Наконец, Ирина Гехт может служить примером преданного исполнителя – например, она с одинаковым рвением оптимизировала южноуральское здравоохранение, а теперь борется с последствиями этой оптимизации.

Южноуральцы уже заключают пари, предложит ли г-жа Гехт причислять к непатриотам всех, кто критикует как саму Гехт, так и власть любого уровня, разработает ли какие-либо карательные меры за непатриотичное поведение и, наконец, будет ли в программе патриотического воспитания в версии Гехт экологическая составляющая или все, как всегда, сведется к зарницам, нормам ГТО и готовности служить в армии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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