В Челябинске начала разрушаться набережная, реконструированная полтора года назад (ФОТО)

Набережная реки Миасс в Челябинске начала разваливаться, не протянув после реконструкции и 2 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкция набережной в Центральном районе Челябинска с самого начала вызвала массу скандалов. Сначала горожане возмутились, что гранитный парапет стал еще выше, практически закрыв вид на воду.

Затем начались проблемы с плиткой – ее уложили кое-как, а чиновники год не могли заставить подрядчика переделать брак.

И вот теперь – через полтора года после реконструкции начал разрушаться злосчастный парапет. Напомним, все это «великолепие» обошлось бюджету в 54 млн рублей.

Telegram: Фото Льва Владова

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